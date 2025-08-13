Defesa de Braga Netto diz que delação de Cid é 'ilícita' e pede absolvição

A defesa do general e ex-ministro Braga Netto apresentou hoje ao STF (Supremo Tribunal Federal) suas alegações finais, nas quais classifica de "risível" o plano "Punhal Verde Amarelo", que previa o assassinato de autoridades e de Lula. Ainda afirma que as acusações seriam baseadas em "prova ilícita" e "ilações".

O que aconteceu

Prazo para alegações finais termina hoje. Estes são os últimos argumentos apresentados pelas defesas dos réus e vão por escrito ao Supremo, antes de começar o julgamento da ação penal por tentativa de golpe de Estado. Eles levam em conta todos os depoimentos e provas que foram produzidas ao longo do processo.

Na peça de 161 páginas, a defesa do general da reserva ataca argumentos da acusação e a delação de Mauro Cid. O advogado José Luis de Oliveira Lima afirma que o delator, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, teria sido coagido a mudar relatos para implicar Braga Netto. Entre os problemas da delação, cita por exemplo que ele não teria explicado direito como teria se dado a entrega de dinheiro de Braga Netto a ele para financiar o plano golpista.

Defesa também ataca as provas levantadas pela PF. O documento afirma que a PGR (Procuradoria-Geral da República) teria acusado o general de ter coordenado ataques de militares a generais do Alto Comando contrários a teses golpista com base em "prints adulterados e imprestáveis para finalidade probatória" de conversas de WhatsApp.

Diante disso, a defesa pede absolvição de Braga Netto por todos os crimes. Oliveira Lima ainda aponta vários episódios no andamento do processo, como a suposta falta de imparcialidade de Moraes, para pedir a nulidade do processo.

Por mais graves que sejam as acusações objeto desta ação penal, nada justifica uma condenação baseada em deturpações e ilações infundadas que levaram erroneamente à acusação de que o general Braga Netto estaria de alguma forma envolvido com qualquer pretensão antidemocrática.

Além da absoluta imprecisão de seu relato, Mauro Cid admitiu que 'a entrega não foi presenciada por mais ninguém e que não possui provas materiais do recebimento do dinheiro'. O general Braga Netto nunca entregou dinheiro para ninguém e condená-lo por isso, com base apenas na palavra confusa de um delator, é atentar contra o princípio fundamental da presunção de inocência.

Segundo o próprio relatório da PF, os integrantes do grupo 'Copa 2022a chegaram em Brasília somente depois do horário de encerramento da sessão do STF, sendo risível acreditar que planejavam atentar contra algum ministro com tamanho atraso. Também não é plausível conceber que portassem as armas citadas no 'Punhal Verde Amarelo' (lança rojão AT4, metralhadora M249 MAG, lança granada 40 mm etc.), uma vez que se deslocaram pelas ruas andando a pé e de táxi!

A acusação de que o general Braga Netto coordenava ataques virtuais para pressionar o Alto Comando do Exército é baseada em prova ilícita: prints adulterados e imprestáveis para finalidade probatória. A despeito de ser a prova ilícita, a PGR ainda quer que se enxergue uma grande coordenação de ataques em nada mais do que meia dúzia de mensagens, trocadas em poucos dias, com um único interlocutor, que, aliás, nem era pessoa capaz de viralizar conteúdo algum. Acusação baseada em prova ilegal e, ainda assim, desprovida de qualquer razoabilidade.

Trechos das alegações finais da defesa de Braga Netto

Depois das alegações, o STF marcará o julgamento da ação penal. O caso será analisado pela Primeira Turma do tribunal após o ministro Alexandre de Moraes analisar todo o material apresentado e liberar o processo para julgamento. Quando isso ocorrer, as defesas ainda devem se manifestar nas chamadas sustentações orais, quando os advogados apresentam suas defesas perante os ministros do colegiado.

Julgamento deve começar em setembro. A expectativa é que o Supremo conclua o caso ainda neste ano.

Braga Netto é o único integrante do "núcleo crucial" da trama golpista que está preso. O general da reserva, que também foi ministro da Casa Civil durante o governo Bolsonaro, está detido desde dezembro do ano passado, por ordem de Moraes, após a PF apontar que ele havia tentado obter informações da delação premiada de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

General da reserva é o militar de mais alta patente já preso desde 1988 no país. Ele é acusado de exercer um papel central na organização de proposta golpista para tentar assassinar autoridades e manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

É a primeira vez que vários militares de alta patente são julgados pelo STF. Além de Braga Netto, o núcleo "crucial" tem generais da reserva e os ex-ministros Augusto Heleno (GSI) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), que são acusados de terem papel de decisão no plano para manter o ex-presidente no poder após a derrota para Lula em 2022.

Quem faz parte do núcleo "crucial"

Alexandre Ramagem, deputado federal (PL-RJ) e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional);

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência na gestão Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022.

Eles são réus por cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A exceção é Ramagem, que conseguiu na Câmara a suspensão da ação pelos crimes que aconteceram em 8 de janeiro de 2023, quando ele já era deputado. Ele é réu por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.

Contra Bolsonaro, pesa ainda a acusação de liderar a organização criminosa armada. Somadas, as penas máximas pelos crimes dos quais o ex-presidente é acusado somam 46 anos de prisão.

O que acontece agora

O relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, vai preparar seu relatório. Além do resumo do caso, o relatório trará o voto o ministro —pela absolvição ou condenação. Não há prazo para essa fase.

Depois, Moraes libera o processo para julgamento, que acontecerá na Primeira Turma. Além de Moraes, ela é composta por Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin, seu presidente, que é quem agenda a data.

Durante o julgamento, o relator lê o parecer, a PGR se manifesta e os advogados dos réus têm uma hora para fazer as defesas. Em seguida, o relator apresenta o voto e os demais ministros votam por ordem crescente de antiguidade no tribunal, com o presidente da Turma por último. A decisão será a da maioria.