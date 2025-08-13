Defesa de Bolsonaro pede ao STF absolvição e anulação de delação de Cid

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ao STF, nas alegações finais, que houve cerceamento de defesa, que a delação de Mauro Cid deve ser anulada por "vício de vontade" e que não haveria provas para condenar o ex-mandatário por tentativa de golpe.

O que aconteceu

Defesa de Bolsonaro apresentou a última defesa antes do julgamento da ação penal. O ex-presidente e mais sete pessoas são réus no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado. Depois das alegações finais, a defesa se manifesta no início do julgamento, quando os advogados apresentam suas sustentações orais para o tribunal.

Na peça de 197 páginas, defesa do ex-presidente ataca acusações e afirma que não teve acesso completo às provas. Defesa ainda cita teses de vários juristas, incluindo o alemão Claus Roxin que elaborou a teoria do domínio do fato no mensalão, para afirmar que não seria possível punir uma "tentativa de tentativa" de golpe.

De início, porque da narrativa da própria denúncia se está diante de um ato preparatório. É o que se verifica quando a acusação fala em reunião para a exposição de um planejamento: "reúne a cúpula dessas Forças para expor planejamento", o que, segundo as palavras da própria acusação, se consubstanciam em um ato de planejamento.

Para além de estarmos diante, como visto, de mero ato preparatório e, portanto, impunível, evidente que o estudo, cogitação e o "brainstorm" de possíveis medidas legais, sob um viés analítico de sua viabilidade e submissão à lei, não pode ser tido como ato violento.

Em poucas palavras, ainda que se aceite presumir a existência de uma minuta de decreto em estudo, sem assinatura, sem apresentação, sem sequer a conclusão do texto, nem saímos do âmbito da mera preparação, nem temos efetivo emprego de ato violento conforme exigido pelos tipos penais.

Trechos das alegações finais da defesa de Jair Bolsonaro ao STF

Bolsonaro determinou a transição e "evitou o caos" após as eleições de 2022, segundo a defesa. "Não há como condenar Jair Bolsonaro com base na prova produzida nos autos, que demonstrou fartamente que ele determinou a transição, evitou o caos com os caminhoneiros e atestou aos seus eleitores que o mundo não acabaria em 31 de dezembro, que o povo perceberia que o novo governo não faria bem ao país."

Defesa usou as críticas da PGR (Procuradoria-Geral da República) à delação de Cid para pedir anulação. Segundo a procuradoria, o comportamento de Cid como delator trouxe "prejuízos relevantes" ao interesse público. "A nulidade e imprestabilidade da delação premiada do corréu Mauro Cid, uma vez verificado o vício de vontade, bem como diante das 197 omissões, falhas, seleções ou ainda ambiguidades reconhecidas pela PGR, que impedem que suas declarações sejam confiáveis e usadas como provas", disseram os advogados.

Denúncia imputa cinco crimes a Bolsonaro

PGR pediu a condenação do ex-presidente por cinco crimes. A acusação pediu condenação a Bolsonaro por liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado. Somadas, as penas máximas pelos crimes dos quais o ex-presidente é acusado somam 46 anos de prisão.

Ex-presidente está em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, entendeu que Bolsonaro desrespeitou as medidas cautelares que haviam sido impostas a ele. Uma delas o proibia de se manifestar nas redes sociais, diretamente ou por meio de terceiros. Ele apareceu por vídeos de celular em eventos de bolsonaristas com ataques ao Supremo.

A PGR citou entrevista de Bolsonaro ao UOL em alegações finais. Em maio, o ex-presidente disse que havia se encontrado à época com os chefes das Forças Armadas para discutir um possível decreto golpista. Ao ser interrogado por Moraes no STF, em junho, Bolsonaro negou ter discutido tentativa de golpe, mas admitiu ter falado sobre "alternativas" dentro da Constituição com os então comandantes das Forças Armadas.

Ex-presidente sabia da existência e deu aval à chamada "minuta do golpe", afirma a PGR. O decreto trazia medidas para implementar um golpe de Estado no país e não permitir que o presidente Lula, vencedor da disputa eleitoral em 2022, assumisse o cargo. Ainda segundo a PGR, Bolsonaro tinha conhecimento também do plano "Punhal Verde e Amarelo", para matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes.

Quem faz parte do núcleo de Bolsonaro

Alexandre Ramagem, deputado federal (PL-RJ) e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional);

Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens da Presidência na gestão Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022.

O que acontece agora

O relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, vai preparar seu relatório. Além do resumo do caso, o relatório trará o voto o ministro —pela absolvição ou condenação. Não há prazo para essa fase.

Depois, Moraes libera o processo para julgamento, que acontecerá na Primeira Turma. Além de Moraes, ela é composta por Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin, seu presidente, que é quem agenda a data.

Durante o julgamento, o relator lê o relatório, a PGR se manifesta e os advogados dos réus terão uma hora para fazer as defesas. Em seguida, o relator apresenta o voto e os demais ministros votam por ordem crescente de antiguidade no tribunal, com o presidente da turma por último. A decisão será a da maioria.