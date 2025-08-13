Agro avalia derrubar até 50 vetos de Lula a lei do licenciamento ambiental

A bancada ruralista avalia derrubar até 50 vetos de Lula na lei que altera as regras para o licenciamento ambiental —foram 63 vetos do presidente no total.

O que aconteceu

Há dois temas considerados inegociáveis. A afirmação é do deputado Zé Vitor (PL-MG), relator do projeto e também dirigente da FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio), entidade que se reuniu hoje para discutir o assunto. O parlamentar pretende resgatar dois pontos que estavam na lei e foram vetados por Lula.

1) Volta da autonomia dos estados para definir regras para licenças;

2) Acabar com a exigência de CAR (Cadastro Ambiental Rural) para liberar licenças simplificadas.

Zé Vitor justifica que retirar estes dois dispositivos fere a essência da lei. O relator justificou que centralizar em Brasília as normas para emitir uma licença ambiental significa a volta da burocracia que atrasa empreendimentos.

Sobre o CAR, disse que o produtor não pode ser penalizado pela ineficiência estatal. A reclamação existe porque o governo Lula vetou o trecho da lei que permitia emissão de licença ambiental sem o documento. O deputado pondera que é comum o produtor entregar toda a documentação e esperar bastante tempo porque os órgãos ambientais demoram a fazer a análise.

Maior bancada do Congresso, os ruralistas costumam vencer as votações. A FPA é composta por 303 deputados (total de 513) e 50 senadores (81 no total).

Relator do projeto na Câmara, Zé Vitor posa para foto com Tereza Cristina - relatora do projeto no Senado Imagem: Reprodução Instagram

Vetos negociáveis

A bancada ruralista planeja divulgar um documento mais detalhado até sexta-feira. Zé Vitor declarou que será feito um compilado dos pontos vetados que a FPA pretende derrubar. Ele disse que não há um cálculo fechado no momento, mas estima em cerca de 50 vetos.

O relator afirmou que alguns pontos podem ser negociados. Existe possibilidade de ajustes nas regras que envolvem o saneamento básico para evitar insegurança jurídica.

O UOL apurou que a LAC (Licença por Adesão e Compromisso) pode ser discutido. Este dispositivo determina licença automática para empresários que se comprometam a respeitar critérios determinados por órgãos ambientais.

Os vetos de Lula diminuíram o porte dos empreendimentos que se enquadram nesta regra. Projeto de médio potencial poluidor foram tirados da lista de licença automática. Não há definição sobre atuação da bancada ruralista para pressionar pela volta deste ponto.

Outros setores serão consultados. Os vetos de Lula também afetam atividades como mineração e indústria e ambas serão procuradas. Na aprovação do projeto, as duas trabalharam em conjunto com o agronegócio e houve reunião de 98 entidades defendendo a proposta de novas normas para licenciamento ambiental.

Emenda de Alcolumbre

Aliado do Planalto, o presidente do Senado teve seus interesses atendidos. Davi Alcolumbre (União-AP) apresentou uma emenda que agiliza a exploração de petróleo na Amazônia e a sugestão virou lei.

Lula fez uma mudança técnica, mas preservou o espírito da medida. Antes, haveria somente uma avaliação ambiental a ser realizada em 12 meses. Agora, serão três avaliações no mesmo prazo.

A bancada ruralista avalia este ponto. A emenda de Alcolumbre trata de grandes projetos estratégicos e o assunto ainda está sob estudo pela FPA.