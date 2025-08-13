Adolescente de 15 anos é apreendida por tentar envenenar mãe com pão

A Polícia Civil da Bahia apreendeu uma adolescente de 15 anos por tentativa de homicídio ontem, em Itabuna, no sul da Bahia.

O que aconteceu

Jovem teria colocado veneno de rato em dois pães. Em relato à polícia, a vítima, uma operadora de caixa de 42 anos, afirmou que percebeu a tempo que a comida continha a substância raticida. Caso aconteceu em 8 de maio, no bairro Novo São Caetano.

Vítima precisou de atendimento médico. Após pedir ajuda, a mãe foi levada ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, na mesma cidade.

Suspeita é investigada. A jovem é investigada por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado contra a própria genitora.

Adolescente será encaminhada à Fundação da Criança e do Adolescente. A prisão foi decretada pela Vara da Infância e da Juventude de Itabuna foi acompanhada pela mãe da jovem e por uma advogada.