Acordo de acionistas da Méliuz tem novos membros

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de criptomoedas Méliuz anunciou nesta quarta-feira a troca de dois membros do acordo de acionistas.

Segundo fato relevante ao mercado, a ORG Investments e Lucas Marques Peloso deixaram de ser signatários do acordo de acionistas e em seus lugares entraram Gabriel Loures, presidente e diretor de crescimento, estratégia e novos negócios; e Túlio Braga, diretor de operações da empresa.

"Com as mudanças, os signatários do acordo de acionistas detém hoje, em conjunto, 17,9% da companhia", afirmou a Méliuz no fato relevante.

(Por Alberto Alerigi Jr.)