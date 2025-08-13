Ações de Xangai fecham no nível mais alto em quase 4 anos com expectativas de corte de juros pelo Fed

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, com o índice de referência de Xangai registrando o maior nível de fechamento em quase quatro anos, diante das perspectivas de corte na taxa de juros pelo Federal Reserve no próximo mês.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,48% e atingiu o nível de fechamento mais alto desde 13 de setembro de 2021.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,79%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,58%.

As expectativas de um corte nos juros pelo Fed em setembro se firmaram depois que o relatório de inflação ao consumidor dos EUA indicou que o repasse das tarifas do presidente Donald Trump para os preços dos produtos tem sido limitado até o momento.

Com o aumento das expectativas de um corte na taxa de juros pelo Fed, o apetite por risco melhorou e "os mercados acionários emergentes e desenvolvidos repercutiram", disseram analistas da Guoyuan Securities em uma nota.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,30%, a 43.274 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,08%, a 3.224 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,88%, a 24.370 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,23%, a 4.272 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,60%, a 8.827 pontos.

(Reportagem de redação Xangai e Ankur Banerjee em Cingapura)