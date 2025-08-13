Topo

Notícias

Ações de Xangai fecham no nível mais alto em quase 4 anos com expectativas de corte de juros pelo Fed

13/08/2025 07h08

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, com o índice de referência de Xangai registrando o maior nível de fechamento em quase quatro anos, diante das perspectivas de corte na taxa de juros pelo Federal Reserve no próximo mês.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,48% e atingiu o nível de fechamento mais alto desde 13 de setembro de 2021.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,79%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,58%.

As expectativas de um corte nos juros pelo Fed em setembro se firmaram depois que o relatório de inflação ao consumidor dos EUA indicou que o repasse das tarifas do presidente Donald Trump para os preços dos produtos tem sido limitado até o momento.

Com o aumento das expectativas de um corte na taxa de juros pelo Fed, o apetite por risco melhorou e "os mercados acionários emergentes e desenvolvidos repercutiram", disseram analistas da Guoyuan Securities em uma nota.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,30%, a 43.274 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,58%, a 25.613 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,48%, a 3.683 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,79%, a 4.176 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,08%, a 3.224 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,88%, a 24.370 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,23%, a 4.272 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,60%, a 8.827 pontos.

(Reportagem de redação Xangai e Ankur Banerjee em Cingapura)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Operação Ícaro: enriquecimento de professora de 73 anos, mãe de fiscal, alertou o MP

Réplica de espaço onde Anne Frank se escondeu ficará no centro de SP

Israel bombardeia a Cidade de Gaza; 123 pessoas morreram nas últimas 24 horas

Caso Ultrafarma e Fast Shop: quais os próximos passos da investigação

Negociações sobre a poluição por plásticos 'à beira do precipício'

'Faria de novo', diz PM baleado no pescoço durante ação em Paraisópolis

O que se sabe sobre a prisão de empresário suspeito de matar gari em BH

Rússia diz que posição sobre Ucrânia não mudou em relação ao que Putin definiu em junho de 2024

Depois do cacau mais caro, avelã agora ameça aumentar preço do chocolate

EUA veem piora de direitos humanos no Brasil; Fachin defende soberania judicial

Polícia Civil de SP prende quadrilha especializada em roubo de condomínios