Topo

Notícias

Abrafrigo: exportação de carne bovina bate recorde em volume e receita

13/08/2025 17h38

São Paulo, 13 - As exportações brasileiras de carne bovina, incluindo produtos in natura, processados, miudezas comestíveis e sebo bovino), atingiram em julho o maior volume e receita já registrados para um único mês, segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), que compilou dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). As vendas externas somaram US$ 1,726 bilhão, alta de 48,4% ante igual mês de 2024, enquanto o volume embarcado cresceu 27,4%, para 366.920 toneladas. No ano passado, no igual período, o setor havia exportado 288.014 toneladas, com receita de US$ 1,163 bilhão.No acumulado de janeiro a julho, o Brasil exportou 2.055.273 toneladas (+19%), com receita de US$ 9,170 bilhões (+31,3%), em comparação com 1.728.454 toneladas e US$ 6,983 bilhões no igual período de 2024.A China manteve a liderança como principal destino, respondendo por 44,5% da receita e 38,5% do volume. Foram 790.337 toneladas embarcadas (+14,6%), gerando US$ 4,082 bilhões (+33,7%). Os Estados Unidos seguiram em segundo lugar, com US$ 1,468 bilhão e 484 mil toneladas no acumulado, mas registraram queda nas compras após abril, quando atingiram recorde de US$ 306 milhões, para US$ 183 milhões em julho.O Chile ficou na terceira posição, com 68.804 toneladas (+20,2%) e US$ 372,9 milhões (+37,6%), seguido pelo México, que quase triplicou suas compras: de 22.892 toneladas em 2024 para 67.766 toneladas em 2025 (+196%), movimentando US$ 364,79 milhões (+249,2%). Ao todo, 124 países ampliaram suas importações de carne bovina brasileira nos primeiros sete meses do ano, enquanto 48 reduziram suas compras.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

EUA anunciam que revogarão vistos de 'vários membros' do governo do Brasil

EUA restringe vistos para funcionários de países africanos e Cuba por missões médicas cubanas

Produção de etanol nos EUA sobe 1,11%, para 1,093 milhão de barris por dia

Barcelona inscreverá Joan García por lesão de 'longa duração' de Ter Stegen

'Soberania é intocável', diz Lula ao lançar medidas de apoio às exportações

Petro considera 'ilegal' detenção de topógrafos colombianos no Peru

Banco cobra família de vítima por dívida de carro envolvido em acidente

Tribunal de apelações dá luz verde a corte de ajuda externa de Trump

Abrafrigo: exportação de carne bovina bate recorde em volume e receita

Funerais de presidenciável morto na Colômbia acontecem sem Petro

Suspeitos de narcotráfico enviados aos EUA seguiam operando da prisão, diz governo mexicano