'Excelente custo-benefício': por que esta webcam de R$ 450 faz sucesso

Seja para realizar videochamadas ou gravar vídeos, uma webcam de qualidade faz a diferença no detalhamento da imagem reproduzida e capturada. E, pensando no fator custo-benefício, um dos modelos que podem valer a pena é o C920S, da marca Logitech.

Segundo o fabricante, o produto grava e transmite imagens Full HD de 1080p, além de ter um sistema de autofoco. Confira a seguir o que a marca promete sobre o produto e leia avaliações de consumidores que já testaram.

O que a Logitech diz sobre essa webcam

Oferece foco automático em HD;

Possui o recurso de correção da luz;

Conta com áudio estéreo (microfones duplos);

Tem a função de protetor de privacidade, um mecanismo que deixa a câmera com a lente fechada;

Permite ajustes personalizados com o software Logitech Capture.

O que diz quem comprou essa webcam

A webcam Full HD Logitech C920S tem mais de 10 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,8 (sendo cinco a máxima). A maioria dos elogios refere-se à qualidade da câmera e das imagens que ela produz.

Câmera excelente! Muito bonita e com a imagem muito boa. Com pouca luz consegui uma imagem melhor do que tinha quando usava uma luz forte e a câmera do notebook. Também usei o microfone embutido durante videochamada e funcionou tranquilamente. (...) Dion C. Gomes de Sá

Tenho duas câmeras deste modelo/marca. Utilizo profissionalmente. Na minha empresa, todos têm essa câmera. Excelente custo-benefício. Inclusive, caso queiram, dá para instalar numa sala de reunião para até 6-8 pessoas e fazer vídeo chamadas sem problemas. O microfone é excelente. Sem contar a câmera que é full HD. Marcos Toshiyuki Koshikawa

Câmera incrível em vários sentidos, se ajustando ao foco muito bem, luminosidade e com qualidade de imagem maior que a de várias outras pessoas que conheço com webcams mais caras. O fato de ter uma proteção de privacidade é a cereja do bolo. Mateus da Silveira

Produto chegou antes do prazo, com excelente qualidade e resolução, e foi fácil a instalação. Fernanda

Pontos de atenção

Alguns compradores, no entanto, reclamaram do funcionamento inconstante da câmera e da qualidade das imagens e do áudio captado pelo microfone. Confira:

Esta webcam possui uma imagem muito boa, mas para longas conferências online eu não recomendo porque após um período próximo de 1h, ela fica com tela preta. Simplesmente para de funcionar (...). Ana Karina

Troquei por essa e me arrependi. Imagem fica muito escura e precisa de uma iluminação boa. Pedro Lima Santos Junior

A imagem é boa a qualquer hora do dia ou da noite, já o microfone... Parece que você está numa lata. Se olhar nas configurações do dispositivo, ele executa em qualidade muito baixa. Tenho outra câmera da Logi que é inferior em imagem, mas o áudio supera. No geral, é um bom produto, mas se você não ligar para o áudio. Eu não compraria novamente. Carlos Leiton

