15 de agosto é feriado? Saiba onde a data é celebrada e por quê

No dia 15 de agosto, diversas cidades do Brasil celebram feriado. A data é marcada principalmente pela Assunção de Maria, comemorada em municípios como Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE).

Onde é feriado no dia 15 de agosto?

Em alguns municípios, é comemorado o Dia de Nossa Senhora da Assunção. É o caso de Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE), onde a santa é padroeira.

Em outras cidades também é comemorada a Assunção de Maria, mas não como padroeira do município. É o caso de Ipatinga (MG), Ouro Preto (MG), Patos de Minas (MG) e diversas outras cidades, principalmente em Minas Gerais.

Outras cidades festejam padroeiras diferentes. Em Jundiaí (SP) é comemorada a Festa de Nossa Senhora do Desterro; em Maringá (PR), o dia de Nossa Senhora da Glória; e, em Vitória da Conquista (BA), o dia de Nossa Senhora das Vitórias.

No Pará, 15 de agosto é feriado estadual. A data comemora a adesão do estado à Independência do Brasil, em 1823.

Em Tocantins também é feriado estadual. Em 2025 será a primeira vez que o estado celebrará o Dia do Senhor do Bonfim com folga em todo o território.

O que é a Assunção de Nossa Senhora?

A Assunção de Maria é um dogma da fé católica que afirma que, ao término de sua vida terrena, a Virgem Maria foi elevada em corpo e alma à glória celestial. Este evento, embora não descrito diretamente na Bíblia, é celebrado como um ponto central na devoção mariana. A crença na Assunção de Maria tem suas raízes na tradição apostólica e foi formalmente proclamada como dogma pelo Papa Pio XII em 1950, enfatizando a posição central de Maria como a primeira entre os santos e modelo de fé para os cristãos.

A Assunção de Maria não implica que ela tenha morrido, mas sim que, após o término de sua vida terrena, seu corpo não sofreu a corrupção normal da morte, sendo elevado diretamente à presença de Deus. Este ensinamento reflete a importância de Maria na teologia católica como a Theotokos, a Mãe de Deus, e seu papel especial na obra redentora de Cristo. A festa da Assunção, celebrada em 15 de agosto, é uma das principais festas marianas no calendário litúrgico da Igreja Católica, lembrando a união íntima de Maria com seu Filho no céu.

Para os católicos, a Assunção de Maria também simboliza a esperança da ressurreição corporal no fim dos tempos, quando todos os fiéis serão reunidos com Deus em corpo e alma. Este dogma reforça a visão da Igreja sobre a dignidade da pessoa humana e a glória final que aguarda aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo e de sua mãe, Maria.