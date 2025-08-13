11 mitos sobre dietas que fazem os nutricionistas revirarem os olhos

A busca por uma alimentação mais saudável, especialmente com foco em emagrecer, frequentemente esbarra em armadilhas perigosas. São mitos que se espalham com força nas redes sociais e no boca a boca, mas que, na prática, só confundem, frustram e até colocam a saúde em risco. A seguir, veja 12 mitos que tiram os nutricionistas do sério:

1. Quanto menos calorias, melhor

Não é bem assim. Dietas extremamente restritivas até podem gerar perda de peso no curto prazo, mas dificilmente são sustentáveis. A maioria das pessoas recupera o peso perdido depois de 2 a 5 anos de uma dieta restritiva. Pior: esse efeito sanfona pode prejudicar o metabolismo e abalar o emocional.

2. Menos refeições, mais perda de peso

Na prática, o que ocorre é o contrário. Ao ficar longos períodos sem comer, o corpo entra em alerta e a pessoa tende a exagerar na próxima refeição. Assim, vale a pena planejar um lanchinho e mexer na próxima refeição para comer um pouco menos.

Imagem: SilviaJansen/iStock

3. Suplementos termogênicos são milagrosos

Substâncias como cafeína, curcumina e óleo de peixe são populares, mas seus efeitos são limitados. Sem alimentação equilibrada e atividade física, eles não fazem milagre —e ainda podem trazer riscos quando usados sem orientação.

4. Light e diet devem ser prioridades

Não necessariamente. Muitos produtos diet, por exemplo, têm menos açúcar, mas mais gordura. Outros são carregados de sódio e aditivos. É fundamental ler os rótulos e entender a composição dos alimentos. Um alimento light pode ter menos calorias do que o original, mas ainda ser ultraprocessado e pouco nutritivo.

5. Água com limão em jejum "derrete" gordura

Apesar de ser uma prática comum e inofensiva para a maioria, não há qualquer comprovação científica de que a mistura quebre gordura ou acelere a perda de peso.

6. Jantar é sinônimo de quilos a mais

A hora do dia em que você come não é o determinante para o ganho de peso: o que conta é o total calórico ao longo das 24 horas. Comer à noite só engorda se você estiver excedendo sua necessidade energética.

Imagem: iStock

7. Carboidrato é o vilão da dieta e deve ser eliminado

Eliminar os carboidratos pode até gerar uma perda de peso rápida no início, mas também traz riscos. Eles são nossa principal fonte de energia e, quando escolhidos com inteligência (como os integrais e os ricos em fibras), fazem parte de uma alimentação saudável. Retirá-los por completo pode gerar fraqueza, constipação e irritabilidade.

8. Toda gordura faz mal

Errado. O tipo de gordura é o que importa. As insaturadas (presentes em azeite, nozes, peixes) ajudam a proteger o coração. Já as saturadas (em carnes processadas e frituras) devem ser consumidas com moderação. O ideal é que a gordura total não ultrapasse 30% das calorias do dia, e que a maior parte seja de fontes boas.

9. Detox emagrece e "limpa" o corpo

Sucos detox e dietas radicais não têm comprovação científica robusta. O fígado e os rins são os órgãos responsáveis pela desintoxicação do corpo —e funcionam bem com uma alimentação equilibrada.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

10. Comer ovo aumenta o colesterol

Apenas em excesso (acima de 12 unidades por semana) o ovo pode interferir nas taxas e ser prejudicial à saúde. Consumir com moderação é a indicação de especialistas. O ovo, inclusive, é uma excelente fonte de proteína e nutrientes.

11. Glúten e lactose devem ser evitados

Só pessoas com doença celíaca ou intolerância diagnosticada devem cortar o glúten. O mesmo vale para a lactose. Restringir sem necessidade pode gerar deficiências nutricionais.

Conclusão: Em vez de seguir modismos ou conselhos duvidosos, o melhor caminho é consultar um nutricionista e manter o equilíbrio. Alimentação saudável não precisa ser restritiva nem chata — precisa ser consciente.

*Com informações de reportagem publicada em 01/01/2023