Zelensky descarta qualquer retirada das forças ucranianas na região de Donbass

12/08/2025 14h19

Volodimir Zelensky descartou, nesta terça-feira (12), qualquer retirada das forças ucranianas em Donbass para encerrar a guerra com a Rússia, antes da cúpula entre Vladimir Putin e Donald Trump que provoca temores na Ucrânia de um acordo prejudicial. 

"Não vamos nos retirar de Donbass", que engloba as regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk, declarou o presidente ucraniano à imprensa, ao considerar que se este território caísse sob controle de Moscou, serviria posteriormente para que o Kremlin lançasse uma "futura ofensiva" contra outras áreas da Ucrânia.

bur-rco/ib/hgs/mb/ic/dd

© Agence France-Presse

