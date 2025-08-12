Topo

Reunião com Trump é vitória de Putin e sanções foram adiadas, diz Zelensky

AFP
Imagem: AFP

Em colaboração com UOL

12/08/2025 14h03

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenky, disse, nesta terça-feira (12), que seu homólogo russo, Vladimir Putin, obteve uma "vitória pessoal" ao ser convidado para uma reunião com o mandatário americano, Donald Trump, no Alasca, nos Estados Unidos, e que essa cúpula atrasou ainda mais as sanções contra Moscou.

"Primeiro, se reunirá em território americano, o que considero sua vitória pessoal. Segundo, está saindo do isolamento, porque está se reunindo em território americano. Terceiro, com esse encontro, de alguma maneira as sanções foram adiadas", disse Zelensky a jornalistas, incluindo da AFP.

