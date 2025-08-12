Topo

Zelenskiy diz que Rússia está se preparando para novas operações ofensivas

12/08/2025 07h47

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira que a Rússia está se preparando para novas operações ofensivas, poucos dias antes do encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu colega russo, Vladimir Putin.

"Vemos que o Exército russo não está se preparando para acabar com a guerra. Pelo contrário, eles estão fazendo movimentos que indicam preparativos para novas operações ofensivas", escreveu ele no X, sem elaborar sobre o local.

"Em tais circunstâncias, é importante que a unidade do mundo não seja ameaçada."

(Reportagem de Pavel Polityuk)

