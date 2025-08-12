Wall St sobe após alta moderada dos preços ao consumidor nos EUA em julho

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street registravam alta nesta terça-feira depois que dados mostraram que a inflação nos Estados Unidos ficou em linha com as expectativas em julho, colocando o Federal Reserve no caminho certo para reduzir a taxa de juros no próximo mês.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o índice de preços ao consumidor aumentou 0,2% em julho sobre o mês anterior, enquanto que na base anual foi um pouco abaixo do que os economistas projetavam, atraindo pedidos do presidente Donald Trump para reduzir a taxa de juros.

No entanto, limitando o otimismo, os dados mostraram que a inflação subjacente foi de 3,1% em julho na base anual, com os mercados procurando sinais de que as tarifas e a incerteza comercial estavam se infiltrando nos preços.

Os rendimentos dos Treasuries de prazos mais curtos - um reflexo das expectativas para a taxa de juros - caíram após os dados e os juros futuros mostravam que os investidores veem 88,8% de probabilidade de que o Fed possa reduzir a taxa de juros em cerca de 25 pontos-base em setembro.

"Meu maior receio é que esse processo ainda esteja no início e, justo quando o Fed começará a cortar os juros no outono, é nesse momento que os dados de inflação provavelmente começarão a registrar alguns desses aumentos mais diretos nos preços pelas tarifas e isso complicará a decisão de corte", disse John Velis, estrategista macro do BNY.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,37%, para 44.139,85 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,32%, a 6.394,10 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,32%, para 21.454,78 pontos.

Oito dos 11 setores do S&P 500 registravam ganhos, com o setor de energia na liderança com alta de 0,8%.

