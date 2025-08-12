Voluntário morre tentando conter um incêndio na Espanha

Um homem morreu combatendo um incêndio na província de León, no noroeste da Espanha, anunciou, neste terça-feira (12), o representante do governo central na região de Castela e Leão.

Esta é a segunda morte em dois dias em meio aos incêndios que assolam o país e que obrigaram milhares de pessoas a deixarem suas casas em plena onda de calor.

"Meus mais sentidos pêsames à família e aos amigos do falecido, que estava colaborando com o dispositivo de combate aos incêndios em León, na região de Nogarejas. DEP", escreveu Nicanor Sen Vélez no X.

O presidente da região, Alfonso Fernández Mañueco, também lamentou "profundamente o falecimento de um dos voluntários que estava trabalhando na operação do incêndio" em Molezuelas de la Carballeda.

"Por favor, muito cuidado e sigam as instruções das autoridades a todo momento", acrescentou no X.

Logo depois, o presidente do Governo, Pedro Sánchez, reagiu na mesma rede social lamentando "o falecimento de um voluntário enquanto realizava trabalhos de extinção [das chamas] em León".

Segundo a emissora de rádio Cadena Ser, a vítima é um jovem que tinha aderido voluntariamente ao dispositivo. Ele estava acompanhado de outra pessoa, que ficou ferida.

As autoridades reportaram vários feridos, alguns dos quais se encontram em terapia intensiva.

Os muitos incêndios em Castela e Leão preocupam os serviços de emergência, entre eles o que afeta a localidade de Las Médulas, Patrimônio Mundial da Humanidade por suas minas e ouro da era romana.

Na manhã desta terça-feira, as autoridades madrilenses anunciaram a morte de um homem devido às graves queimaduras que apresentava em todo o corpo por um incêndio florestal em Tres Cantos, localidade situada a 25 km do centro de Madri.

Esta série de incêndios coincide com uma onda de calor que entrou em seu décimo dia nesta terça-feira, com todas as regiões do país em alerta, inclusive as do norte. As temperaturas máximas chegam a 40° C e as noturnas não caem abaixo dos 25° C.

