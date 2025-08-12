Vibra não vê problemas de abastecimento caso não possa importar diesel russo, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vibra Energia não vê problemas para abastecimento caso não seja mais possível importar diesel da Rússia, pois faz importações primordialmente do Golfo do México e tem acesso a outras fontes, como no Oriente Médio, afirmou nesta terça-feira o presidente da companhia, Ernesto Pousada.

"A gente tem atuado no Golfo americano, Golfo do México... Temos trabalhado bastante, já há muitos anos lá. Não vejo problema de abastecimento nenhum", afirmou o executivo, em videoconferência com analistas de mercado sobre os resultados do segundo trimestre.

O diesel russo tem dominado há tempos as importações brasileiras, já que vem com descontos em relação ao preço internacional, devido às sanções ocidentais pela guerra na Ucrânia.

Ele respondia perguntas sobre eventuais sanções e tarifas adicionais do governo de Donald Trump a importadores que negociam com a Rússia.

Pousada adicionou ainda que a Petrobras é o fornecedor preferencial da Vibra.

"A maior parte das nossas aquisições acaba vindo através da Petrobras, então, para nós, estruturalmente, isso pode vir a ser positivo, dado o nosso foco e a nossa parceria com a Petrobras.

(Por Marta Nogueira)