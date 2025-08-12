USDA: qualidade das safras de soja e milho nos EUA piora levemente na semana

São Paulo, 12 - A qualidade das lavouras de soja nos Estados Unidos piorou levemente na semana encerrada em 10 de agosto, segundo o relatório semanal de acompanhamento de safra do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). De acordo com a agência, 68% da safra de soja apresentava condição boa ou excelente no domingo, recuo de 1 ponto porcentual ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela também era de 68%. Conforme o USDA, 91% da safra havia florescido, ante 90% em igual período do ano passado e 92% na média dos cinco anos anteriores. A formação de vagens atingia 71%, ante 70% um ano antes e 72% na média.No caso do milho, 72% das lavouras estavam em condição boa ou excelente, queda de 1 ponto porcentual ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 67%. O USDA informou que 94% da safra estava formando espiga, ante 93% em igual período do ano passado e 95% na média de cinco anos. A formação de grãos alcançava 58%, em linha com o porcentual de um ano atrás e a média de cinco anos. Segundo a agência, 14% da safra tinha formado dentes, ante 16% em igual período do ano passado e 13% na média de cinco anos.As lavouras de trigo de inverno estavam 90% colhidas até domingo, ante 92% há um ano e 91% na média de cinco anos.Em relação ao trigo de primavera, 49% da safra estava em condição boa ou excelente, alta de 1 ponto porcentual ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 72%. A colheita estava em 16%, ante 16% no ano passado e 22% na média.Quanto ao algodão, 53% das lavouras estavam em condição boa ou excelente, queda de 2 pontos porcentuais ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 46%. A agência disse que 93% da safra tinha florescido, ante 95% no ano passado e 94% na média de cinco anos. Além disso, 65% da safra estava formando maçãs, ante 72% em 2024 e 71% na média. O USDA disse ainda que 8% da safra tinha abertura de maçãs, ante 12% no ano passado e 10% na média. Fonte: Dow Jones Newswires.