União Europeia aguarda que EUA cumpram promessas de acordo comercial

Por Julia Payne

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia não pode informar quando uma declaração conjunta sobre tarifas com os Estados Unidos estará pronta, nem quando a Casa Branca emitirá um decreto sobre as tarifas de importação de carros europeus, disse um porta-voz nesta terça-feira.

A UE e os EUA chegaram a um acordo comercial no final de julho, mas apenas a tarifa básica de 15% sobre as exportações europeias havia entrado em vigor até a semana passada. As autoridades da UE disseram anteriormente que uma declaração conjunta seguiria o acordo "muito em breve", juntamente com os decretos do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as principais exceções.

"É um acordo que acreditamos ser sólido e o melhor que poderíamos ter... É claro que esperamos que os EUA tomem outras medidas que fazem parte desse acordo, mas não acredito que, nesse estágio, possamos estabelecer um cronograma para esses compromissos", disse o porta-voz da Comissão Europeia.

As exceções incluem uma redução da atual tarifa de importação dos EUA de 27,5% sobre carros e peças automotivas da UE para 15%. Embora as tarifas sobre produtos farmacêuticos e semicondutores sejam atualmente zero, se elas aumentarem como resultado de uma investigação dos EUA sobre as importações desses produtos, Trump garantiu que elas não excederiam o teto de 15%.

Como parte do acordo, a UE e os EUA ainda estão finalizando uma lista de produtos cujas tarifas seriam reduzidas a zero para ambos os lados, como no caso de aeronaves, enquanto outros produtos seriam revertidos para uma taxa muito mais baixa de nação mais favorecida. Separadamente, espera-se que as negociações sobre as tarifas para bebidas alcoólicas e vinhos se estendam até o outono.

A Europa ainda enfrenta tarifas de 50% sobre as exportações de aço e alumínio para os EUA, mas os dois lados concordaram em estabelecer um sistema de cotas e uma "aliança de metais" que posteriormente reduziria as tarifas. Nesse ínterim, no entanto, as fundições da UE estão sob pressão, pois as tarifas dos EUA levaram a um aumento nas exportações de seu principal insumo, a sucata.