Ucrânia não vai tirar tropas de Donbas, diz Zelenskiy

Kiev (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira que rejeitaria qualquer proposta russa para retirar as tropas ucranianas da região oriental de Donbas, pois isso privaria Kiev de linhas defensivas e abriria caminho para Moscou realizar novas ofensivas.

O líder ucraniano disse a repórteres que as questões territoriais devem ser discutidas depois que a Rússia concordar com um cessar-fogo, e as garantias de segurança para a Ucrânia devem ser parte integrante dessa discussão.

Falando antes de uma cúpula na sexta-feira entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, Zelenskiy também reiterou que a Ucrânia deve estar envolvida em qualquer conversa sobre seu próprio território. Trump sugeriu que uma troca de territórios poderia fazer parte de um possível acordo de paz.

Zelenskiy disse que a proposta da Rússia foi de interromper os avanços em outras regiões ucranianas em troca de Kiev retirar suas forças de Donbas, no leste da Ucrânia, que compreende as regiões de Donetsk e Luhansk.

Segundo Zelenskiy, a Ucrânia ainda controlava cerca de 30% da região de Donetsk, ou cerca de 9.000 quilômetros quadrados, com linhas defensivas fortificadas e terrenos estratégicos sob controle.

Qualquer retirada criaria uma plataforma de lançamento para novas ofensivas russas, disse ele.

"Putin terá um caminho aberto para as regiões de Zaporizhzhia e Dnipro. E também para Kharkiv", disse Zelenskiy. "A questão territorial não pode ser separada das garantias de segurança."

