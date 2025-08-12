TVs 2025: novos modelos trazem IA, karaokê e telas Mini LED mais baratas

Quem gosta de espiar as novidades em TVs deve ter notado a chegada das primeiras linhas de 2025 nas lojas. Samsung, LG, TCL e Hisense estão entre as marcas que já estão vendendo novos modelos com resolução 4K e telas a partir de 43 polegadas. O preço inicial é de R$ 2,2 mil.

E vale tudo para atrair o consumidor: modernos recursos de inteligência artificial, karaokê, telas com mais contraste e até cinco ou sete anos de atualização do sistema operacional.

Outra boa notícia é que tecnologias antes muito caras, como QLED e Mini LED, agora estão chegando às telas menores, com 43 e 50 polegadas, e preços entre R$ 2,2 mil e R$ 2,6 mil. Assim, também começam a se tornar uma opção que cabe no bolso de parte dos consumidores.

IA está em alta

Desde 2023, os recursos de inteligência artificial vêm sendo aperfeiçoados com mais rapidez pelos fabricantes. A IA torna a experiência com a TV muito melhor, tanto para sugerir conteúdos levando em conta as preferências da família quanto na hora de melhorar a imagem e o som de acordo com o filme e as características do ambiente (muita luz ou sala mais escura, por exemplo). Ou seja, quanto mais sofisticada é a TV, melhor é a experiência —e isso fica muito evidente.

Novidades da linha 2025

As TVs LG agora suportam o serviço de IA Microsoft Copilot e oferecem a tecnologia AI Picture/Sound Wizard, que aprende as preferências de imagem e som do usuário, criando perfis individuais

A TCL aposta em uma combinação de tecnologias para um maior controle de iluminação da tela. Isso aumenta o realismo nas cenas claras e melhora o contraste nas escuras.

Nas novas TV QLED Samsung, o painel de pontos quânticos associado ao recurso Color Booster com IA aumenta o volume de cores, que são reproduzidas de forma mais natural

Função karaokê

Disponível nas TVs QLED Samsung 2025, funciona com o app Stingray Music. Dá para transformar seu celular em microfone, desde que seja um modelo mais sofisticado, como os Samsungs da linha Galaxy a partir do S23 ou Z5, ou os iPhones 15 e 16.

O recurso funciona bem, conforme testado pelo Guia de Compras UOL.

Controle por gestos

Com um relógio Galaxy Watch (a partir do 4), você consegue navegar por menus, pausar vídeos e ajustar o volume nas TVs Samsung. Dá para usar a tela do produto para selecionar os comandos ou apenas a mão em que o dispositivo está (como em um movimento de pinça ou abrir e fechar a mão). Parece estranho no começo, mas quando se pega o jeito, fica simples.

Controle remoto com botão de IA

Ao apertar essa tecla no novo AI Smart Magic das TVs LG 2025, você consegue controlar as funções do televisor apenas com comandos de voz. É possível abrir aplicativos, ajustar brilho, contraste, volume e até mesmo acompanhar a previsão do tempo.

Tela HVA

Tipo de tela presente na linha 2025 da TCL, leva vantagem no alto contraste em relação aos painéis comuns e com um ângulo de visão mais amplo.

Até sete atualizações

A LG iniciou a tendência em 2024, com cinco atualizações para a plataforma webOS. Em 2025, a Samsung superou a oferta, anunciando sete anos de atualização. Bom para o consumidor, que não precisa ter medo da TV ficar obsoleta antes do tempo.

TV Mini LED por R$ 2,6 mil

Comprar a TV com a melhor tecnologia que você puder. Essa é a dica de Alex dos Santos, especialista em TVs e crítico de produtos no site Home Theater & Casa Digital.

"Vale a pena investir em uma TV Mini LED menor e mais barata, como o modelo de 50 polegadas lançado pela TCL, principalmente para ver futebol ou filmes e séries em ambientes iluminados", afirma. "A qualidade da imagem dessa tecnologia é superior à das telas QLED, NanoCell ou UHD convencionais."

As TVs com tecnologia Mini LED surgiram da evolução das telas de LED convencionais, que dominam o mercado. Nos dois casos, são modelos que precisam de iluminação interna (backlight) para brilhar os pixels que formam as imagens.

A diferença é que, nas TVs com painel Mini LED, esse processo ficou mais sofisticado e eficiente. Cada LED convencional foi substituído por dezenas de minúsculos LEDs de maior potência, divididos em zonas de iluminação e espalhados por toda a extensão da tela. Resultado: imagens com brilho superior e iluminação mais uniforme.

TV nova ou do ano passado em promoção?

Segundo os especialistas ouvidos pelo Guia de Compras UOL, o consumidor deve priorizar as promoções. "As TVs são fabricadas para durar ao menos cinco anos e não houve nenhuma evolução disruptiva, nem em termos de IA, na linha 2025", comenta Marcelo Zuffo, engenheiro e professor da Escola Politécnica da USP.

Por outro lado, procure pesquisar antes da compra. "Claro que, se o consumidor já puder investir em uma TV 2025 de tecnologia superior, independentemente do tamanho, fará um ótimo negócio", completou. Ele sugere visitar uma loja e ver o aparelho funcionando. "Sempre recomendo fazer uma análise comparativa da imagem para não se arrepender depois."

TV QLED, com painel de pontos quânticos associado ao recurso Color Booster com IA, proporciona maior volume de cores, reproduzidas de forma mais natural;

Processador Q4 AI, com recursos para melhorar o som e a imagem de acordo com o conteúdo, o gênero do jogo e as características do ambiente;

Roda o sistema operacional Tizen, com sete anos de atualizações e acesso aos conteúdos grátis do Samsung TV Plus;

Função karaokê com o app Stingray Music e utilizando o celular Samsung ou iPhone (modelos mais avançados) como microfone;

Três entradas HDMI, HDR10+, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz com opção de tela super ultrawide, menu de jogos e plataforma Gaming Hub (que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame);

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas. Dá também para comandar a TV pelo celular e por gestos, usando um relógio Galaxy Watch (a partir do 4).

Processador Alpha7 Gen8, com novos recursos de IA, que deixam as operações mais rápidas e melhoram a qualidade do som e da imagem;

AI Picture/Sound Wizard, que aprende as preferências de imagem e som do usuário, criando perfis individuais, e suporte ao serviço de IA Microsoft Copilot;

Sistema operacional webOS 2025 Re:New Program, com atualizações por cinco anos, e acesso ao serviço gratuito LG Channels;

Painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now) e suporte a Apple AirPlay2;

Três entradas HDMI, HDR10, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz;

Novo controle remoto AI Smart Magic com comando de voz, sensor de movimento, roda de rolagem para uso como um mouse aéreo e botão dedicado para IA.

TV Mini LED com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, nitidez e volume de cores;

Processador AiPQ com IA, que otimiza a imagem e o som de acordo com o conteúdo e as características do ambiente;

Maior controle de iluminação da tela para aumentar o realismo nas cenas claras e melhorar o contraste nas cenas escuras;

Tela HVA, de alto contraste em relação aos painéis comuns, e amplo ângulo de visão;

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e traz três entradas HDMI, Dolby Vision, HDR10+, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz;

Comandos de voz pelo controle remoto (Google Assistente) ou com a tecnologia hands free.

Processador Crystal 4K, que simula imagens 4K a partir de conteúdos com resolução mais baixa e utiliza IA para economizar energia;

Roda o sistema operacional Tizen, com sete anos de atualizações e que dá acesso aos conteúdos grátis do serviço Samsung TV Plus;

Acesso ao Gaming Hub para jogar nas plataformas Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame;

Três entradas HDMI, HDR10+, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz.

TV Mini LED Full Array Local Dimming com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, contraste e volume de cores e com maior uniformidade por toda a área da tela;

Processador Hi-View Engine, que utiliza IA para simular imagens 4K a partir de conteúdos com resolução inferior e otimizar cores, brilho (inclusive de acordo com as características do ambiente) e contraste em tempo real;

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android e vem com controle remoto que aceita comandos de voz;

Dolby Vision IQ/Dolby Atmos e HDR10+, com som imersivo e ajustes automáticos para melhorar a imagem, e Game Bar (menu para jogos);

Quatro entradas HDMI, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz.

Tecnologia OLED, imbatível no contraste, com painel evo, de brilho superior;

Processador Alpha11 Gen2 com IA, rápido nas tarefas, eficiente na reprodução de cores mais brilhantes e reais e que analisa os elementos de cada quadro para melhorar resolução, brilho, profundidade e clareza;

AI Picture/Sound Wizard, que aprende as preferências de imagem e som do usuário, criando perfis individuais, e suporte ao serviço de IA Microsoft Copilot;

Sistema operacional webOS 2025 Re:New Program, com atualizações por cinco anos, e acesso ao serviço gratuito LG Channels;

Quatro portas HDMI, conectividade Bluetooth, painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now), Dolby Vision/Atmos, HDR10, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync com taxa de atualização de 120Hz ou até 165Hz em VRR (games) e modo automático de baixa latência (ALLM);

Novo controle remoto AI Smart Magic com comando de voz, sensor de movimento, roda de rolagem para uso como mouse aéreo e botão dedicado para IA.

