Turistas cambaleando: como drogas do 'Boa noite, Cinderela' agem no corpo?

A Polícia Civil investiga três mulheres suspeitas de aplicar o golpe "boa noite, Cinderela" contra dois turistas britânicos no Rio. Ainda não foram divulgadas quais as drogas utilizadas pelo grupo, mas criminosos têm preferência por uma série de substâncias.

Que drogas são essas

A mais comum substância associada ao golpe é o GHB (gama-hidroxibutírico), também conhecido como "ecstasy líquido". Usado desde os anos 90 para estupros em encontros, o GHB foi estudado inicialmente como anestésico cirúrgico ou indutor do coma de curta duração. Apesar de proibido nos EUA, ele tem aplicações em outros países como tratamento para distúrbios do sono, epilepsia e alcoolismo. No Brasil, seu uso é controlado pela Anvisa.

Euforia e desinibição são sintomas comuns cerca de 15 minutos após ingestão da droga. Por isso, ela também é usada pelos festeiros e praticantes do sexo químico.

Em altas quantidades, ela provoca sonolência, náusea, vômito, fraqueza muscular, confusão, agitação e alucinações. Há ainda outros efeitos perigosos como convulsões, dificuldade para respirar, perda de visão periférica, bradicardia —frequência cardíaca abaixo do normal— e coma.

Já a substância que matou Matthew Perry (ator de "Friends") é nova moda. A cetamina (ou ketamina), um anestésico utilizado em humanos e animais desde os anos 60, também passou a ser prescrito nos últimos anos para o tratamento de depressão severa e quadros de dor crônica. Por causa de sua potência, deve ser administrada apenas por profissionais de saúde em ambiente hospitalar ou clínico, segundo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

A cetamina tem sido usada nos golpes por causar sonolência e, principalmente, perda de memória. Ela seria mais segura por não comprometer significativamente a respiração, mas pode sobrecarregar fígado, rins e o coração em pessoas com doenças cardíacas. Usuários ainda relatam incapacidade de se mover, dissociação (falta de conexão emocional com eventos), além de náusea, alucinações e psicose.

Benzodiazepínicos como flunitrazepam ou clonazepam também são alternativas populares entre golpistas. As polícias frequentemente apreendem estes medicamentos, utilizados para tratamento de transtornos de ansiedade, convulsões e distúrbios do sono, nas mãos de criminosos. Entre seus "parentes" com usos e efeitos similares estão o diazepam e midazolam.

Todos podem levar à amnésia anterógrada, ou seja, a perda de memória recente especialmente após a ingestão da medicação, o que é interessante para criminosos. Eles também causam sonolência, fadiga, perda de coordenação motora, confusão, fraqueza, fala arrastada, tontura e desmaio, além de risco de coma, segundo o CRF-PR (Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná), que os incluiu na sua lista de atenção para o "Boa Noite, Cinderela".

Escopolamina, um medicamento para tratar náusea de movimento, enjoos e vômitos, também é muito popular no golpe na Colômbia. Por lá, a "burundanga" é utilizada em altas doses para deixar a vítima inconsciente por até um dia inteiro. Mas, por médicos, é frequentemente prescrita para aliviar cólicas intestinais, biliares ou renais, síndrome do intestino irritável e até auxiliar em exames como endoscopias gastrointestinais.

Presente em medicações como o Buscopan e em infusões da planta Brugmansia suaveolens como o "chá de trombeta", ela causa alucinações, confusão e diminuição de resistência. Especialmente em altas doses, ela ainda pode levar a efeitos conhecidos perigosos como taquicardia e arritmia (batimentos acelerados e desregulados), visão turva, sonolência, fotofobia, retenção urinária, respiração irregular, secura na boca, inibição gastrointestinal, vermelhidão na pele, convulsões e choque anafilático.

Hipnóticos-sedativos como zolpidem e opioides como codeína, morfina e oxicodona também estão na lista de atenção para o golpe do CRF-PR. Imidazopiridinas como o zolpidem e suas "parentes" utilizadas para tratar insônia induzem obviamente a sonolência e a tontura. Mas também podem levar a amnésia, quedas, sonambulismo e outras atividades das quais o paciente não se recorda.

Já os opioides utilizados para tratar dores fortes podem resultar em sedação profunda, depressão respiratória, coma e morte se combinados com álcool. Sozinhos, eles levam à tontura, distúrbios visuais, depressão ou turvação mental, sedação, coma, euforia, disforia, fraqueza, desmaio, agitação, inquietação, nervosismo e convulsão, alerta ainda o CRF-PR.

Infelizmente, a maioria das drogas citadas acima são frequentemente misturadas ao álcool, o que pode potencializar sua capacidade de sedação. Além disso, a combinação destas substâncias coloca ainda mais a vítima em risco de graves complicações e até morte.