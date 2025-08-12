Topo

Trump acusará governo Lula e Moraes de violar direitos humanos, diz jornal

FOTO DE ARQUIVO - O presidente dos EUA, Donald Trump, em 30 de julho de 2025 - BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

12/08/2025 10h04

O governo dos EUA citará o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no relatório anual de direitos humanos. A informação é do Washington Post.

O que aconteceu

Documentos devem ser liberados para o Congresso dos EUA hoje. O jornal norte-americano, porém, teve acesso a rascunhos vazados.

Departamento de Estado norte-americano divulga relatórios de direitos humanos anualmente. Os documentos tratam da situação em diversos países e são usados para denunciar abusos como: violações de direitos civis e políticos, restrição de liberdades fundamentais, trabalho forçado e tráfico de pessoas, condições carcerárias desumanas, crimes de guerra e corrupção governamental.

Na parte sobre o Brasil, governo do presidente Donald Trump citará suposta perseguição da gestão Lula a Bolsonaro. No trecho ao qual o jornal teve acesso, o Departamento de Estado acusa o governo brasileiro de "suprimir desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro".

Rascunho também menciona Moraes. Conforme o texto, o ministro "determinou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários no X", com o objetivo de desarticular os apoiadores do ex-presidente, minando a liberdade de expressão.

No mês passado, Trump já havia imposto sanções contra Moraes. Segundo o governo dos EUA, o ministro cometeu "graves abusos de direitos humanos, incluindo detenções arbitrárias envolvendo flagrantes negações de garantias de julgamento justo e violações da liberdade de expressão". Em outro movimento em apoio a Bolsonaro, os EUA taxaram produtos brasileiros em 50%. As ações contra o ex-presidente e seus apoiadores, no entanto, seguem o devido processo legal na Justiça brasileira.

O UOL entrou em contato com o Itamaraty e com o STF. Até a publicação deste texto, porém, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

Suposto "racismo reverso" na África do Sul também está na mira

Rascunho traz denúncias de supostos maus-tratos a fazendeiros brancos africâneres pelo governo da África do Sul. O texto fala em "expropriação de terras dos africâneres e novos abusos contra minorias raciais no país".

Segundo Trump, minoria branca enfrenta "genocídio". A versão dos fatos, porém, é contestada por grupos de direitos humanos e pelo governo sul-africano.

Nem todo o Departamento de Estado dos EUA está de acordo com conteúdo do relatório. De acordo com o Washington Post, há um desconforto sobre como os documentos estão sendo feitos e circulam acusações de politização. A pasta não comentou os vazamentos.

Em relatórios de outros países, EUA abafaram críticas a apoiadores de Trump. Em reportagem publicada anteriormente, o jornal norte-americano divulgou os rascunhos que tratam de El Salvador, Israel e Rússia. Os três países são acusados por organizações internacionais de violarem os direitos humanos, mas suas ações neste sentido não aparecem no relatório de Trump.

