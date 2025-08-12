Vídeo de Trump em apoio a Bolsonaro tem dublagem feita por IA

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais e que mostra Donald Trump "desejando" força a Jair Bolsonaro e "pedindo" aos brasileiros para que "não desistam de lutar".

As peças enganosas adulteraram digitalmente um discurso do presidente dos Estados Unidos para dar a falsa ideia de que ele havia enviado uma mensagem a Bolsonaro e seus apoiadores. Em sua fala original, Trump não cita o Brasil nem Bolsonaro.

O que diz o post

A publicação traz um vídeo de Trump com áudio em inglês atribuído a ele. Uma legenda em português traduz a suposta fala: "Seja forte Bolsonaro! E ao grande povo do Brasil, nunca desista! Vocês são lutadores! Defensores da liberdade, fé e família. A América está com você, continue orgulhoso, o mundo está assistindo!".

"O Trump envia mensagem para o Bolsonaro e para você:", diz a mensagem que acompanha o post.

Por que é falso

Vídeo de Trump tem dublagem feita por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. A ferramenta apontou 98,4% de probabilidade de o áudio ter sido modificado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation indicou 98,4% de possibilidade de áudio ter sido modificado por IA Imagem: Reprodução

Trump não mencionou Brasil nem Bolsonaro em vídeo original. Uma busca reversa mostrou que o conteúdo foi veiculado em 3 de agosto. Na ocasião, Trump conversou com repórteres no aeroporto internacional de Lehigh Valley, na Pensilvânia. O presidente norte-americano falou sobre o papel dos EUA nos conflitos entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e Hamas. Ele ainda abordou as negociações sobre as tarifas aplicadas a diversos países, mas não citou o Brasil. Da mesma forma, Trump também não mencionou Bolsonaro em momento algum (aqui, aqui e abaixo, todos em inglês).

Não há registro de suposta mensagem de Trump a Bolsonaro. Uma busca no Google com as frases atribuídas ao presidente dos EUA usadas nas publicações enganosas trazem apenas reproduções das peças desinformativas, tanto em inglês (aqui) como em português (aqui). Uma pesquisa no Factbase, que permite pesquisar todo o conteúdo publicado por Trump no X (antigo Twitter) e no Truth Social, também não traz quaisquer menções semelhantes (aqui, em inglês). Se fosse verdadeira, a manifestação do republicano certamente teria sido registrada pela imprensa norte-americana e brasileira e gerado grande repercussão.

Presidente dos EUA já demonstrou apoio a Bolsonaro. Para justificar as tarifas extras de 50% aos produtos brasileiros importados pelos EUA, Trump atacou o sistema eleitoral brasileiro e insinuou que as sanções são uma resposta ao julgamento de Bolsonaro por sua participação na trama golpista (aqui). O presidente dos EUA chamou o processo de "caça às bruxas" e insinuou que o ex-presidente é vítima de perseguição (aqui). Trump disse que Bolsonaro não é seu "amigo" (aqui), mas acredita que ele seja "um homem honesto" (aqui).

Viralização. Um post no Facebook tinha 9.100 curtidas e 137 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e pela AFP.

