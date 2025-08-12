Topo

Notícias

Trump está avaliando ação judicial contra Powell sobre reforma, diz Casa Branca

12/08/2025 14h48

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando entrar com uma ação judicial contra o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, relacionada à sua gestão das reformas na sede do Fed em Washington, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta terça-feira.

A possível ação, sugerida anteriormente em uma postagem presidencial nas redes sociais, aumenta a pressão contínua de Trump sobre o líder do banco central para reduzir as taxas de juros.

Um porta-voz do Fed não fez comentários.

Autoridades da Casa Branca disseram que estão investigando a reforma de dois prédios históricos pelo Fed, sugerindo que a supervisão deficiente e uma possível fraude aumentaram o custo desnecessariamente e que o projeto é inadequadamente ostensivo.

Trump visitou o local há algumas semanas e repetiu essas acusações, mesmo quando se reuniu com Powell e defendeu pessoalmente a redução das taxas de juros.

Documentos do Fed mostram que o custo, originalmente estimado em US$1,9 bilhão, agora está orçado em US$2,4 bilhões, e o banco central diz que as despesas extras se devem principalmente ao aumento dos custos de mão de obra e materiais, bem como a desafios inesperados, incluindo a remoção de amianto.

Um parecer da Suprema Corte emitido neste verão em um caso não relacionado sobre funcionários de outros órgãos governamentais independentes apoia a ideia de que o Fed é único e que a lei não permite que o presidente remova um chair do Fed devido a diferenças sobre a direção da política monetária.

(Reportagem de Steve Holland e Jarrett Renshaw)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump critica Brasília, mas DF tem taxa de homicídios menor que Washington

Evo Morales diz que "não vai fugir" e que seguirá "batalhando" nas ruas

Bolsonaro pede ao STF para deixar prisão domiciliar e fazer exames após refluxo e soluços

Fortes chuvas levam caos a aeroporto da Cidade do México

Empresário é preso suspeito de matar gari com arma de esposa delegada em Minas Gerais

Polônia não deve permitir que Rússia crie divisão entre Varsóvia e Kiev, diz premiê

Coco Gauff avança às oitavas em Cincinnati após desistência de Yastremska

Premiê israelense diz que 'vai autorizar' habitantes de Gaza a emigrarem para o exterior

Ibaneis rebate Trump com dados de segurança em Brasília e alfineta Lula: 'Acredito no diálogo'

Auditor com 'total domínio'; como era esquema com varejistas, segundo MP-SP

Anec eleva projeção de exportação de soja para até 9,09 milhões de t em agosto