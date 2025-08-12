Trump diz ser favorável a levar presidente do Fed à Justiça

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, nesta terça-feira (12), permitir que seja apresentada uma "ação judicial abrangente" contra o presidente do Fed, Jerome Powell, com quem está descontente por se recusar a reduzir as taxas de juros e pelo custo das obras de reforma da sede da instituição.

Trump está cada vez mais impaciente com o Federal Reserve (banco central americano) e já insultou várias vezes Powell, que ele próprio nomeou para o cargo durante seu primeiro mandato (2017-2021).

Ele pede aos governadores do Fed que destituam Powell. Em julho, ele inspecionou as obras de renovação da sede da instituição em Washington, que considera muito caras.

"Estou considerando permitir que se inicie uma ação abrangente contra Powell devido ao seu trabalho horrível e extremamente incompetente na gestão da construção dos edifícios do Federal Reserve", escreveu Trump nesta terça-feira em sua plataforma, Truth Social.

Uma visita ao local, em julho, resultou em uma cena inusitada: Trump e Powell, lado a lado, usando capacetes de segurança.

Powell balançou a cabeça negativamente, enquanto Trump lia um documento que indicava que o custo das obras havia chegado a 3,1 bilhões de dólares (aproximadamente 17 bilhões de reais, na cotação da época).

Em seguida, o presidente do Fed o corrigiu. O Federal Reserve estima o custo das obras em 2,5 bilhões de dólares (14 bilhões de reais).

"Três bilhões de dólares por um trabalho que deveria ter custado 50 milhões de dólares (cerca de R$ 272 milhões)", insistiu Trump nesta terça-feira.

"Jerome 'Sempre Tarde' Powell deve baixar os juros já (...) O dano que ele causou ao sempre chegar tarde demais é incalculável", acrescentou, chamando-o de "perdedor".

Powell, um dos doze membros do comitê de política monetária do Fed, que decide as taxas básicas de juros adotadas nos Estados Unidos, deve presidir o banco central americano até maio de 2026, mas poderia permanecer como governador por mais tempo, até janeiro de 2028.

Trump quer nomear em seu lugar alguém mais alinhado às suas ideias.

