Topo

Notícias

Trump diz que considera permitir 'grande processo' contra presidente do Fed

São Paulo

12/08/2025 11h48

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 12, que está "considerando permitir que um grande processo contra o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, siga adiante por causa do trabalho horrível e extremamente incompetente que ele fez na gestão da construção dos prédios do Fed".

Em publicação na Truth Social, o republicano pontuou que a reforma já custou US$ 3 bilhões, quando "deveria ter custado apenas US$ 50 milhões. Nada bom!".

O orçamento oficial das obras, no entanto, rondam o valor de US$ 2,5 bilhões.

"Jerome 'Atrasado Demais' Powell precisa AGORA reduzir os juros. O estrago que ele causou por estar sempre atrasado é incalculável. Felizmente, a economia está tão boa que conseguimos superar Powell e o Conselho complacente", acrescentou Trump na publicação.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Trump cita números falsos ao anunciar combate ao crime em Washington

Empresas de suplementos desviavam substâncias para uso do tráfico, diz PF

Crimes denunciados por Felca: veja o que se sabe sobre exposição infantil na internet

Saraiva: Caso da Ultrafarma e Fast Shop é tragédia que se repete há anos

Nunes cancela ida a evento farmacêutico por falta de luz no Anhembi

Corpo de pesquisador morto há 66 anos é encontrado na Antártida

'Cristão, patriota' e casado com delegada: quem é o suspeito de matar gari

Forças de segurança de Mianmar estão envolvidas em tortura sistemática, diz relatório da ONU

Ucrânia: Exército russo avança rapidamente em Donetsk, a poucos dias do encontro entre Putin e Trump

Pontificado de Leão XIV completa 100 dias sob críticas de que 'ainda não começou'

'É preciso continuar trabalhando para que o mundo saiba o que vivemos', diz jornalista de Gaza à RFI