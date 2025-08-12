Trump diz que considera permitir 'grande processo' contra presidente do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 12, que está "considerando permitir que um grande processo contra o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, siga adiante por causa do trabalho horrível e extremamente incompetente que ele fez na gestão da construção dos prédios do Fed".

Em publicação na Truth Social, o republicano pontuou que a reforma já custou US$ 3 bilhões, quando "deveria ter custado apenas US$ 50 milhões. Nada bom!".

O orçamento oficial das obras, no entanto, rondam o valor de US$ 2,5 bilhões.

"Jerome 'Atrasado Demais' Powell precisa AGORA reduzir os juros. O estrago que ele causou por estar sempre atrasado é incalculável. Felizmente, a economia está tão boa que conseguimos superar Powell e o Conselho complacente", acrescentou Trump na publicação.