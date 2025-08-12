Topo

Trump defende política comercial, nega efeito inflacionário de tarifas e critica Goldman Sachs

São Paulo

12/08/2025 12h40

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender a política comercial de seu governo, em publicação na Truth Social nesta terça-feira, 12. "Foi provado que, mesmo nesta fase tardia, as tarifas não causaram inflação ou quaisquer outros problemas para o país, além de grandes quantidades de DINHEIRO entrando nos cofres do nosso Tesouro", escreveu.

O republicano alegou que o cenário tem sido favorável ao mercado acionário e a riqueza em geral. Segundo ele, as taxas alfandegárias têm recaído sobre empresas e governos, não sobre consumidores.

Trump aproveitou a ocasião para criticar previsões do Goldman Sachs, a que atribuiu ao CEO do banco, David Solomon. "Eles fizeram uma previsão ruim há muito tempo, tanto sobre a repercussão do mercado quanto sobre as próprias tarifas, e estavam errados, assim como estão errados sobre tantas outras coisas", ressaltou.

Por último, ironizou o fato de Solomon atuar como DJ nas horas vagas. "Acho que David deveria sair e contratar um novo economista ou, talvez, ele devesse se concentrar em ser DJ, e não se preocupar em administrar uma grande instituição financeira", concluiu.

