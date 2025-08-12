Trump cita "grande ação judicial" contra chair do Fed e pede novamente corte dos juros

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta terça-feira seu pedido para que o Federal Reserve reduza a taxa de juros de referência e citou "uma grande ação judicial" contra o chair do Fed, Jerome Powell, por causa da reforma do prédio do banco central.

"Jerome 'Tarde Demais' Powell deve AGORA baixar os juros", escreveu Trump em sua plataforma de mídia social.

"No entanto, estou considerando permitir que uma grande ação judicial contra Powell avance por causa do trabalho horrível e grosseiramente incompetente que ele fez ao gerenciar a obra dos prédios do Fed."

(Reportagem de Ryan Patrick Jones)