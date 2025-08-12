Tropas ucranianas duvidam de um cessar-fogo rápido e rejeitam concessões territoriais

Por Vitalii Hnidyi

REGIÃO DE KHARKIV, Ucrânia (Reuters) - Soldados ucranianos que se preparam para a batalha dizem que têm pouca fé nas perspectivas de um cessar-fogo rápido, e muitos rejeitam sugestões de que Kiev deveria ceder à Rússia qualquer parte de seu território duramente conquistado.

A Reuters entrevistou militares em duas bases de treinamento na região nordeste de Kharkiv nesta semana, dias antes de uma reunião planejada no Alasca entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.

A Ucrânia teme que os dois líderes possam usar sua cúpula na sexta-feira para ditar os termos de paz e forçar Kiev a abrir mão de território, uma medida que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, tem rejeitado categoricamente.

"Dar o território a quem? Dar para quê?", perguntou o comandante de uma base de treinamento da 58ª Brigada Motorizada da Ucrânia, cujo indicativo de chamada é Chef.

Trump disse na segunda-feira que tanto Kiev quanto Moscou precisariam ceder terras para acabar com a guerra, agora em seu quarto ano. Os líderes da União Europeia se uniram à defesa da Ucrânia nesta terça-feira, dizendo que o país deve ter a liberdade de decidir seu próprio futuro.

A declaração conjunta foi feita no momento em que as forças russas fizeram uma investida repentina no leste da Ucrânia, em uma tentativa de romper uma importante linha defensiva, provavelmente com o objetivo de aumentar a pressão sobre Kiev para que ceda território.

A rápida investida no campo de batalha pelo Exército russo, maior e mais bem equipado, ocorreu após meses de ataques aéreos mortais em vilarejos e cidades ucranianas.

Uma pesquisa Gallup divulgada na semana passada revelou que 69% dos ucranianos são a favor de um fim negociado para a guerra o mais rápido possível. Entretanto, aproximadamente o mesmo número acredita que os combates não terminarão em breve.

"Todo caminho para a paz é construído por meio de negociações", disse outro soldado da 58ª Brigada, de codinome Campeão, sentado dentro de um veículo blindado.

"Mas não posso dizer que amanhã haverá paz sem mais nem menos... Porque o inimigo continua a se infiltrar."

Trump disse que suas conversas com Putin seriam "uma reunião para sondar" e que ele diria ao líder russo para "acabar com essa guerra". Mas ele também deu a entender que pode se afastar e deixar que os dois lados continuem lutando.

Outras tropas ucranianas que estão treinando na região de Kharkiv também receberam bem um cessar-fogo, mas disseram que o Kremlin precisaria ser forçado a fazer a paz.

"Até que a Rússia sofra perdas grandes o suficiente para desistir da ideia de pressão militar sobre nós, (os combates) continuarão", disse um instrutor da 43ª Brigada Mecanizada Separada, cujo indicativo de chamada é Snail.

"De outro modo, não conseguiremos parar com isso."