Kelly Key: 'Tive covid e o vírus desencadeou crise agressiva de psoríase'

Doenças de pele podem ser incômodas e, às vezes, surgem de maneira inesperada. No caso de Kelly Key, a cantora desenvolveu uma psoríase agressiva depois de ser infectada pelo vírus da covid-19. Ela conta como descobriu o problema no novo episódio do Conexão VivaBem, com Flávia Alessandra, no Canal UOL.

"Essa carga viral alta desencadeou possivelmente a minha psoríase. E eu ainda estava exposta a alimentos aos quais eu era intolerante, como o glúten, altamente inflamatório para mim, assim como a lactose. Então eu já estava inflamada, era um sistema inflamado e receber a carga viral foi o gatilho para minha psoríase vir agressiva", afirma.

A psoríase é uma doença de pele crônica, não contagiosa, que causa manchas avermelhadas e escamosas, conforme explica o dermatologista Thales Bretas no programa. O problema é mais comum durante a fase jovem da vida, dos 20 aos 30 anos, e pode ter outro pico entre os 50 e 70 anos.

"É uma doença multifatorial e autoinflamatória, a gente não pode falar que ela é autoimune porque tem particularidades diferentes, mas é uma resposta do próprio organismo com uma produção maior de citocinas inflamatórias que causam essas lesões de pele", destaca o dermatologista.

O dermatologista ressalta que a psoríase causa placas avermelhadas e descamativas, em áreas como cotovelos, joelhos e couro cabeludo. Existe também a forma invertida, que atinge regiões como a axila, mas essa é menos comum.

Essa é uma doença crônica, que melhora se tem tratamento, mas não tem cura, então em algum determinado momento, se tiver um gatilho de novo, um estresse muito grande, a pessoa pode desenvolver essas placas nos mesmos lugares ou em diferentes. Thales Bretas, dermatologista

Além disso, algumas pessoas não apresentam manifestações cutâneas evidentes da doença, que pode se manifestar apenas no couro cabeludo. Nesses casos, surgem placas descamativas, avermelhadas e, às vezes, pruriginosas, o que pode ser confundido com dermatite seborreica, já que solta "casquinhas" brancas, semelhantes à caspa.

A diferença é que, na psoríase, a descamação costuma ser mais intensa e ultrapassa os limites do couro cabeludo, avançando um pouco para a pele ao redor.

"Eu também tenho [psoríase], mais no couro cabeludo, mas eu já tive em fases mais estressantes da minha vida algumas placas pelo corpo e é muito comum na minha família", afirma Bretas.

A forma mais grave da psoríase é a eritrodérmica, que exige internação hospitalar. "A pessoa fica com a superfície da pele toda lesionada, e com isso tem uma perda muito grande de água, é perigoso, tem várias complicações", ressalta o dermatologista.

Conexão VivaBem

Semanalmente, Flávia Alessandra comanda um papo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida com convidados especiais. Novos episódios ficam disponíveis toda terça no YouTube de VivaBem e no Canal UOL - na TV, o programa é exibido às 21h30. Assista ao episódio completo com Kelly Key e Thales Bretas no topo da página.