Topo

Notícias

Tempestades causam transtornos no aeroporto da Cidade do México

12/08/2025 23h15

As fortes chuvas que atingem a Cidade do México voltaram a causar transtornos nesta terça-feira (12) no aeroporto da capital, onde milhares de passageiros ficaram retidos devido à suspensão temporária das operações. 

A capital mexicana é afetada por tempestades desde junho, e abriga um dos aeroportos mais movimentados da América Latina, com 45,4 milhões de passageiros atendidos em 2024.

A tempestade que caiu sobre a metrópole na madrugada de hoje impactou as operações no aeroporto Benito Juárez, assim como no último domingo, quando o volume d'água atingiu o maior nível desde 1952 em áreas como o centro.

O terminal relatou 120 voos com atrasos, 16 desviados para outros aeroportos e três cancelados, afetando um total de 19.500 passageiros. Uma pista permaneceu fechada por várias horas devido ao acúmulo de água.

A chuva desta madrugada voltou a causar alagamentos, e moradores estavam preocupados com a previsão de novas tempestades. "Estamos tentando novamente tirar a água. Se as autoridades não fizerem nada para resolver isso, de nada vai adiantar continuarmos aqui todos os dias", disse Vianey Caballero, 40.

Avenidas e ruas de diferentes setores da capital e sua periferia sofreram com alagamentos, que afetaram as operações do metrô. Autoridades da Cidade do México atribuem o problema ao acúmulo de lixo na rede de esgoto.

A capital mexicana foi construída sobre o que era um lago e vários rios, motivo pelo qual existem diversas depressões onde a água se acumula facilmente.

yug/axm/db/lm/mvv-lb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

São Paulo empata com Atlético Nacional (0-0) na ida das oitavas da Libertadores

Tempestades causam transtornos no aeroporto da Cidade do México

Após motim, Câmara muda datas para concursos e vestibulares

Autor de 'Como as Democracias Morrem': EUA punem Brasil por fazer o que 'deveriam ter feito'

"Barbecue", o ex-policial que virou líder das gangues do Haiti

Mulher de ex-presidente destituído da Coreia do Sul é presa

Lula defende apoio a pequeno e microempreendedor

Outras gigantes do varejo também são acusadas em esquema de propinas de R$ 1 bilhão

Juiz de NY ordena que imigrantes detidos recebam tratamento digno

Moradores de Washington estão cansados da criminalidade que Trump busca combater

Lula cita 3 governadores, ignora Tarcísio e diz que 'quanto mais candidatos da direita, melhor'