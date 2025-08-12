Topo

Taxas de juros caem com IPCA bem abaixo do esperado e dólar fraco

São Paulo

12/08/2025 09h19

Esta terça-feira (12) começa com fechamento da curva de juros após o IPCA de julho mostrar alta de 0,26%, abaixo do piso das estimativas do Projeções Broadcast (de +0,28% a +0,39%). O dado pode fazer com que o mercado antecipe as apostas para início de cortes da Selic. O movimento está alinhado ao dólar mais fraco ante o real. A expectativa agora está no CPI dos EUA, que sai às 9h30.

Às 9h05, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 14,040%, de 14,077% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 13,135%, de 13,191%, e o para janeiro de 2031 caía para 13,350%, de 13,401% no ajuste de segunda-feira, 11.

