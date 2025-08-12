Topo

Taxa de juros deve permanecer em suspenso por enquanto, diz membro do Fed

12/08/2025 12h22

(Reuters) - O banco central dos Estados Unidos não deve considerar o efeito silencioso das tarifas comerciais sobre a inflação até o momento como uma oportunidade para reduzir as taxas de juros, mas sim como um sinal de que a política monetária está "adequadamente calibrada", disse o presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeffrey Schmid, nesta terça-feira, em comentários que contrastam com o tom cada vez mais "dovish" de alguns de seus colegas.

"Com a economia ainda mostrando dinamismo, otimismo empresarial crescente e inflação ainda acima do nosso objetivo, manter uma postura de política monetária modestamente restritiva continua sendo apropriado por enquanto", disse Schmid em comentários preparados para serem feitos em uma conferência de desenvolvimento econômico em Oklahoma.

"Embora o aumento das tarifas pareça estar tendo um efeito limitado sobre a inflação, vejo isso como uma justificativa para manter a política monetária em suspenso, em vez de uma oportunidade para flexibilizar a postura da política."

Schmid disse que sua "abordagem paciente" para alterar a taxa de juros, atualmente na faixa de 4,25% a 4,50%, não deve ser vista como uma abordagem do tipo "esperar para ver", pois ele não acredita que ficará claro nos próximos meses se as tarifas estão elevando os preços de forma temporária ou persistente.

Em vez disso, ele disse que acha que a taxa de juro atual não está muito acima da taxa neutra, onde a atividade não é estimulada nem restringida, e o mercado de trabalho ainda parece sólido, apesar da queda acentuada no crescimento do emprego nos últimos meses.

E, embora o esfriamento do mercado de trabalho esteja controlando o repasse das tarifas para a inflação, o aumento agressivo da demanda poderia elevar o risco de um aumento exagerado nas pressões sobre os preços, disse Schmid.

"Na minha opinião, e em discussão com meus contatos, o crescimento continua sólido, a inflação continua muito alta e, portanto, a política deve permanecer modestamente restritiva", disse ele.

"Dito isso, como afirmei anteriormente, a inflação é determinada pelo equilíbrio entre oferta e demanda, e se eu vir indicações de que o crescimento da demanda estáenfraquecendo significativamente, ajustarei minhas opiniões de acordo."

(Reportagem de Ann Saphir)

