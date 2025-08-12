Topo

Notícias

Tarifas de Trump arrecadaram US$ 28,4 bi em julho, segundo Departamento do Tesouro

Washington

12/08/2025 17h46

O governo dos EUA arrecadou mais de US$ 28 bilhões em tarifas alfandegárias em julho, US$ 1,3 bilhão a mais do que em junho, informou o Departamento do Tesouro nesta terça-feira, 12.

No total, o país arrecadou US$ 135,7 bilhões em tarifas alfandegárias desde o início do ano fiscal do governo em outubro, em grande parte devido à ofensiva tarifária de Donald Trump.

O valor é mais do que o dobro dos US$ 62,7 bilhões do mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do Tesouro.

Mais de um terço das tarifas arrecadadas desde outubro - US$ 52 bilhões - vieram de mercadorias importadas da China, segundo dados separados da Alfândega e Proteção de Fronteiras.

Em meados de julho, a alfândega havia arrecadado US$ 22,1 bilhões nas chamadas "tarifas recíprocas" que a administração Trump impôs sobre a maioria dos países em abril. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Governo Lula publica vídeo sobre criação do Pix e defende sistema: 'É nosso, ninguém toma'

Lula diz que espera encontrar algum dia com Trump e ter conversa civilizada

Netanyahu diz que vai 'permitir' que palestinos deixem Gaza

Haddad: CGU fez auditorias que acenderam sinal amarelo sobre seguro defeso

Chuva de meteoros terá pico nesta semana; veja quando e como observar

Deixada de lado na cúpula Trump-Putin, Ucrânia luta contra conquista russa de mais território

Petróleo fecha em queda apesar da prorrogação da trégua comercial EUA-China

Quem é o empresário preso por matar gari em MG: 'Cristão, esposo, pai e patriota'

Governo de Trump afirma ter prendido mais de "300 mil imigrantes"

Governo Trump diz que situação dos direitos humanos no Brasil piorou e suaviza críticas a aliados

Donnarumma diz estar 'decepcionado' após perder espaço no PSG