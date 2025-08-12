Topo

Notícias

S&P 500 e Nasdaq fecham em recordes, conforme inflação moderada reforça apostas de corte de juros

12/08/2025 17h21

Por Saeed Azhar e Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

NOVA YORK (Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam em picos recordes nesta terça-feira, conforme a notícia de que a inflação de julho subiu amplamente em linha com expectativas reforçou apostas em um corte da taxa de juros do Federal Reserve no próximo mês.

Dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostraram que o índice de preços ao consumidor subiu 0,2% em uma base mensal em julho, enquanto a inflação anual ficou ligeiramente abaixo das previsões, atraindo apelos do presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir os juros.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,13%, para 6.445,68 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,37%, para 21.679,34 pontos. O Dow Jones subiu 1,09%, para 44.456,14 pontos.

