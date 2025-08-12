Sofrimento em Gaza atingiu níveis "inimagináveis", dizem aliados europeus

LONDRES (Reuters) - Reino Unido, Canadá, Austrália e seus aliados europeus disseram na terça-feira que a crise humanitária em Gaza atingiu "níveis inimagináveis" e pediram a Israel que permita a entrada de ajuda no enclave palestino.

"Fome está se desenrolando diante de nossos olhos. É necessária uma ação urgente agora para deter e reverter a fome", disseram os ministros das Relações Exteriores dos países em uma declaração conjunta publicada pelo Reino Unido.

"Pedimos ao governo de Israel que autorize todas as remessas de ajuda de ONGs (Organizações Não Governamentais) internacionais e que desbloqueie a operação de agentes humanitários essenciais", acrescentaram.

A nota foi assinada por 27 parceiros, incluindo Reino Unido, Austrália, Canadá, França, Japão e União Europeia.

