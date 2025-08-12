Saraiva: Caso da Ultrafarma e Fast Shop é tragédia que se repete há anos

As prisões temporárias de Sidney de Oliveira, fundador da Ultrafarma, e Mario Otavio Gomes, da Fast Shop, ampliam a série de escândalos recorrentes há anos no Brasil, afirmou o advogado e colunista da Folha de S.Paulo Rômulo Saraiva no UOL News hoje.

Os empresários foram presos hoje após uma ação do MP-SP (Ministério Público de São Paulo). Eles são suspeitos de favorecer empresas do setor de varejo em troca de propinas em São Paulo. Saraiva citou o caso do empresário argentino Cesar Arrieta, apontado como um dos maiores fraudadores do INSS e suspeito de desviar US$ 3 bilhões.

Infelizmente, é uma tragédia que se repete e se anuncia há muitos anos. Embora o MP-SP esteja fazendo as investigações e comecem a brotar informações detalhadas da abrangência e da precificação desse possível rombo de duas gigantes, não é nada novo.

Desde a década de 90, já existiam fraudes fiscais e previdenciárias que estão interligadas, de certa forma. Na época, Arrieta também se utilizou da leniência de agentes estatais e de auditores fiscais para fazer corpo mole nas investigações de empresas que tinham dívidas impagáveis e, mesmo assim, emitia-se a certidão negativa de débito.

Ainda hoje, há agentes estatais se corrompendo para fiscalizar uma empresa com o propósito de obter propina ou, às vezes, autuar uma empresa para a partir dali buscar uma vantagem no sentido de reduzir aquele passivo tributário e previdenciário.

Infelizmente, auditores fiscais são flagrados em operações que buscam atenuar a cobrança em relação às empresas. Rômulo Saraiva, colunista da Folha de S.Paulo

Saraiva ressaltou que as prisões temporárias dos dois empresários podem amenizar a sensação de impunidade no Brasil, mas que as investigações devem ir até o fim sob risco de terminarem sem resultado prático.

Normalmente, existe essa sensação de impunidade com a corrupção e os esquemas criminosos que recaem sobre grandes empresários. São exemplos recentes o INSS e o caso da Odebrecht, no qual a corrupção já estava institucionalizada.

Esses grandes empresários têm não apenas um sentimento de impunidade que infelizmente permeia o Brasil, mas eles são muito poderosos do ponto de vista econômico. Normalmente, eles têm um apadrinhamento político que muitas vezes permitem aumentar essas sensação de impunidade.

Desta vez, isso foi identificado, mas é preciso não apenas comemorar essa notícia, mas ver se dará em pizza ou em nada. Pode ser que essas pessoas sejam isentas do ponto de vista criminal. Rômulo Saraiva, colunista da Folha de S.Paulo

Maierovitch: Não há irregularidade na prisão de dono da Ultrafarma

O MP-SP agiu de forma legítima ao decretar as prisões temporárias de Sidney Oliveira e de Mario Otavio Gomes, avaliou o jurista e colunista Wálter Maierovitch.

Sempre uma medida cautelar é uma necessária. Ela pode ser prorrogada por mais cinco dias ou pode se transformar em uma prisão preventiva, mas aí muda o alvo. Ou seja, para a garantia da instrução criminal e que as pessoas não fujam. As cautelas podem mudar de acordo com a gravidade.

Outro ponto importante é relativo à legitimidade do MP. Estamos falando de tributação estadual. Então, o MP-SP, como fiscal da lei e defensor da sociedade, tem toda a legitimação. Apenas um juiz pode decretar prisão; a autoridade judiciária foi provocada. Ele não pode decretar uma prisão temporária de ofício, sem requerimento.

O MP tem poder de polícia e pode agir de ofício e requisitar o auxílio da polícia civil, que é o que foi feito. Ele pode fazer isso simplesmente com seus procuradores e promotores de justiça. Pelo que se tem até agora, não vejo nenhuma irregularidade.

Quanto à necessidade, o próprio juiz, ao decretar a prisão temporária, precisa dar os motivos, que ainda não conhecemos. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: