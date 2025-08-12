Topo

São Paulo empata com Atlético Nacional (0-0) na ida das oitavas da Libertadores

12/08/2025 23h27

Jogando fora de casa, o São Paulo conseguiu um empate sem gols com o Atlético Nacional nesta terça-feira (12), em Medellín, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Apesar de ter dominado a posse de bola e criado mais chances de gol, o time colombiano não conseguiu marcar no estádio Anastasio Girardot. O meia Edwin Cardona teve a chance de tirar o zero do placar em duas cobranças de pênaltis, mas bateu a primeira para fora (14') e foi parado pelo goleiro Rafael na segunda (68').

Com o resultado, o São Paulo depende de uma vitória simples na semana que vem, no Morumbis, para passar de fase. Um novo empate, por qualquer placar, leva a decisão da vaga nas quartas da Libertadores para os pênaltis.

