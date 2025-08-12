Topo

Salário mínimo: confira o valor do piso nacional em 2025

O piso salarial nacional atualizado começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, com o novo valor fixado em R$ 1.518,00.

Embora o reajuste tenha entrado em vigor no mês de janeiro, o depósito só ocorreu em fevereiro porque os salários são pagos no mês subsequente ao período trabalhado. Com isso, o contracheque de fevereiro já refletiu o novo valor.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um trabalhador pode legalmente receber por serviços prestados. Ele serve como referência para o cálculo de benefícios previdenciários, programas assistenciais e obrigações trabalhistas administradas pelo governo federal.

O valor de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106, o que equivale a um aumento de 7,5%, índice superior à inflação registrada no período. Apesar disso, o reajuste ficou abaixo do previsto anteriormente por causa de medidas de contenção de despesas aprovadas no final de 2024.

A antiga fórmula de reajuste do salário mínimo levava em conta a reposição inflacionária medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — que, por sinal, costuma ser mais favorável ao trabalhador do que o IPCA — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Com base nesse modelo anterior, o valor do mínimo chegaria a R$ 1.525.

A regra atual, no entanto, incluiu um novo critério: um limite máximo de aumento das despesas públicas fixado em 2,5%. Assim, mesmo que o crescimento do PIB ultrapasse esse percentual, como foi o caso de 3,2%, o reajuste se limita ao teto estabelecido.

O valor do salário mínimo influencia diretamente nas aposentadorias — especialmente as pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) — e em diversos auxílios sociais. Por isso, o governo procura evitar aumentos mais expressivos, a fim de reduzir pressões sobre o orçamento em um momento de ajustes fiscais.

