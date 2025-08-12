Sakamoto: Empresário que matou gari mostra o que ocorre com um povo armado

O caso do empresário suspeito de assassinar um gari em Belo Horizonte (MG) é o exemplo de que uma população armada "se mata", analisou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto ao UOL News de hoje.

René da Silva Nogueira, 47, foi preso por suspeita de atirar e matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, durante uma briga de trânsito.

É um nível de desrespeito com a vida em tantos e tantos níveis e de certeza da impunidade. Primeiro, ele ameaçou a motorista do caminhão de lixo com um tiro na cara. Segundo: ele matou um trabalhador da limpeza pública que faz um trabalho essencial, mal remunerado, extremamente duro, difícil e importantíssimo para a vida em sociedade. A pessoa já sofre preconceitos mil no dia a dia. Daí, ele vai lá e atira porque se acha o dono da rua. Certamente, vai dizer que foi legítima defesa e não foi.

Terceiro, o sujeito está armado e não tem condições de ter uma arma. E a gente lembra de "Um povo armado jamais será escravizado". Não, um povo armado se mata. Mata e se mata. Quarto, fugiu sem prestar socorro. E, por fim, mesmo sendo um assassino, ele se achava impune. Ao invés de pegar as suas coisas e se pirulitar, ele foi para a academia treinar.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Segundo a Polícia Militar, René passava na rua onde Laudemir e outros garis faziam a limpeza e se incomodou com o espaço que o caminhão de lixo ocupava na rua. Em meio à discussão, o empresário atirou, atingiu Laudemir e fugiu sem prestar socorro. René foi preso enquanto treinava em uma academia localizada em um bairro nobre da capital mineira.

Na avaliação de Sakamoto, o caso está ligado à sensação de impunidade do empresário, que é casado com uma delegada. Ana Paula Lamego Balbino Nogueira está lotada na Casa da Mulher Mineira, unidade policial inaugurada em março de 2022. Ela é autora do livro intitulado "Violência Doméstica e Políticas Públicas de Enfrentamento".

E, depois, mete um paninho na cara para evitar aparecer como bandido nas redes sociais e na imprensa. Tem que circular a foto dele. Ele precisa ser julgado sob o rigor da lei para que sirva de exemplo, exemplo de que você não pode fazer nada disso. Você não pode usar sua arma desse jeito, você não pode ser violento contra trabalhadores, você não pode atacar de uma forma vil e sem direito à defesa alguém que está prestando um serviço coletivo. E que, você, mesmo casado com uma delegada, mesmo sendo empresário, mesmo tendo grandes bíceps, você não está acima da lei.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: