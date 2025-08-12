Sabesp tem salto no lucro do 2º tri com avanço operacional acima do esperado

Por Alberto Alerigi Jr.

SÃO PAULO (Reuters) - A Sabesp encerrou o segundo trimestre com um salto no lucro líquido, impulsionado em parte por melhorias operacionais geradas no contexto da privatização da empresa, em um desempenho que ficou acima do esperado pelo mercado.

A maior empresa de saneamento da América Latina teve lucro líquido ajustado de R$1,96 bilhão, um avanço de cerca de 64% sobre o desempenho de um ano antes, quando a companhia ainda estava sob administração pelo governo do Estado de São Paulo.

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado foi de R$3,62 bilhões, crescimento de 21,5% e acima dos R$3,15 bilhões esperados, em média, por analistas, segundo dados compilados pela LSEG. A expectativa para lucro líquido apontava para R$1,28 bilhão no segundo trimestre.

Parte do desempenho está ligado às consequências da privatização, que ajudaram a empresa atualmente sob gestão do grupo Equatorial a reduzir custos e despesas operacionais em quase meio bilhão de reais. Nessa conta estão reduções de R$246 milhões com depreciação e amortização de cerca de R$80 milhões com pessoal, uma vez que a empresa reduziu o número de funcionários no período em cerca de 1.000 posições, para 9.190 no final de junho.

Além disso, a Sabesp obteve redução de R$200 milhões com "provisões legais" no segundo trimestre, algo que o diretor financeiro, Daniel Szlak, afirmou que tratou-se de um acordo envolvendo um "caso relevante".

"Queremos eventualmente acelerar o investimento para anteciparmos as metas (de universalização) e, com isso, continuar melhorando os indicadores de eficiência para liberar recursos próprios e eventualmente contratarmos crescimento adicional" fora da área atual de atuação da empresa, disse Szlak.

Segundo ele, a Sabesp atende atualmente 52% das cidades do Estado, mas "adoraria atender 90%, para mim é muito mais natural", disse, referindo-se a potenciais regiões de interesse da empresa em futuros leilões de saneamento.

A Sabesp ainda promoveu uma série de reduções de descontos nas contas de grandes clientes cujos efeitos Szlak afirmou que ainda não estão todos computados no balanço do segundo trimestre.

"Tem um prazo de cura ainda... Ao longo do segundo semestre esperamos capturar razoavelmente isso (redução dos descontos) para terminarmos o ano de forma bastante completa", disse o executivo.

Questionado sobre o impacto jurídico da estratégia, Szlak afirmou que a Sabesp conseguiu derrubar "dois terços das liminares" que tinham sido concedidas pela Justiça contra a redução dos descontos nas contas dos grandes clientes, mas não deu detalhes.

No balanço do segundo trimestre, a empresa elevou o volume faturado de clientes em 1,7% sobre um ano antes, com a empresa realizando 161 mil novas ligações de serviços de saneamento, em meio a um total investido no período de R$3,6 bilhões, ante R$1,3 bilhão desembolsado no segundo trimestre de 2024.

Na semana passada, a Sabesp anunciou acordo de R$3,8 bilhões com a Telefônica Brasil para instalação e operação de hidrômetros "inteligentes", e Szlak afirmou que o contrato vai permitir a produção local dos equipamentos por fabricantes europeus, mas não deu estimativa de economias à empresa que serão derivadas da leitura automática do consumo de água que será permitida pelos equipamentos.

Já sobre a multa de cerca de R$23 milhões da agência paulista de regulação de serviços públicos, Arsesp, contra a companhia por vazamento de esgoto no rio Pinheiros, o executivo afirmou que a empresa "provavelmente vai trazer de avião" os equipamentos fabricados na China sob medida para a troca de bombas da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do rio que já ultrapassaram a vida útil em cinco anos.