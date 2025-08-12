Rússia faz avanço repentino na Ucrânia antes de reunião Trump-Putin, mostram mapas

Por Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - As forças russas fizeram uma investida repentina no leste da Ucrânia, perto da cidade de mineração de carvão de Dobropillia, uma ação que pode ter sido projetada para aumentar a pressão sobre Kiev para ceder terras, enquanto os presidentes dos EUA e da Rússia se preparam para se encontrar.

O mapa de guerra do DeepState da Ucrânia mostrou na terça-feira que as forças russas avançaram pelo menos 10 km ao norte em duas vertentes nos últimos dias, parte de seu esforço para assumir o controle total da região ucraniana de Donetsk.

O avanço é um dos mais dramáticos do último ano. O DeepState disse que os russos avançaram perto de três vilarejos em uma seção da linha de frente associada às cidades ucranianas de Kostyantynivka e Pokrovsk, que Moscou está tentando cercar explorando a falta de mão de obra de Kiev.

"A situação é bastante caótica, pois o inimigo, tendo encontrado brechas na defesa, está se infiltrando mais profundamente, tentando consolidar e acumular forças rapidamente para avançar ainda mais", disse o DeepState em seu canal no Telegram.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, devem discutir um possível acordo para acabar com a guerra na Ucrânia quando se encontrarem no Alasca na sexta-feira. Relatos não confirmados da mídia apontam que Putin disse a Trump que quer que a Ucrânia entregue a parte da região de Donetsk que a Rússia não controla.

Não houve comentário imediato de Moscou sobre o avanço. O principal comandante militar da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, ordenou que reforços fossem enviados "para detectar e destruir grupos de sabotagem inimigos que penetram na linha de defesa", disse Andriy Kovalov, porta-voz do Exército ucraniano, à Interfax-Ucrânia.

Ele afirmou que a Rússia estava usando sua superioridade numérica para tentar se infiltrar nas linhas de defesa ucranianas em pequenos grupos e que havia feito 35 tentativas de recuar as unidades ucranianas, sofrendo pesadas perdas no processo. Viktor Trehubov, outro porta-voz militar ucraniano, minimizou o desenvolvimento, dizendo que a infiltração não representava um avanço.

Pasi Paroinen, analista militar do Black Bird Group, sediado na Finlândia, disse que a situação havia se agravado rapidamente, com as forças russas se infiltrando além das linhas ucranianas a uma profundidade de aproximadamente 17 km nos últimos três dias.

"As unidades russas mais avançadas supostamente alcançaram a estrada T0514 entre Dobropillia e Kramatorsk e grupos de infiltração russos também foram registrados perto de Dobropillia propriamente dita", escreveu ele no X.

(Reportagem de Andrew Osborn em Moscou; Reportagem adicional de Dan Peleschuk e Yuliia Dysa em Kiev)