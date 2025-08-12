Topo

Rússia avança e Ucrânia teme acordo de Trump com Putin

Bombeiros ucranianos apagam incêndio em um prédio residencial no local de um ataque de drone russo na cidade de Bilozerske, região de Donetsk Imagem: Genya Savilov/AFP
do UOL

12/08/2025 21h24

Ucrânia e a cúpula Trump-Putin

  • Rússia avança no leste: A Rússia está intensificando seus ataques e conquistando mais áreas no leste da Ucrânia. Essa demonstração de força militar acontece estrategicamente dias antes de um encontro crucial entre os presidentes dos EUA e da Rússia. A grande preocupação da Ucrânia e de seus aliados é que, como o governo ucraniano foi excluído dessa conversa, Trump e Putin possam negociar um acordo de paz que obrigue a Ucrânia a ceder partes de seu próprio território para a Rússia, como condição para o fim do conflito.
  • UE defende soberania: líderes europeus pedem que a Ucrânia decida seu futuro e convidaram Zelensky ao encontro no Alasca, temendo que Trump ceda a Moscou.
  • Zelensky recusa recuos: O presidente ucraniano, Zelensky, está irredutível e declara que não vai retirar seus soldados da região estratégica do Donbas, rejeitando qualquer acordo que envolva ceder território. Ao mesmo tempo, ele vê a reunião entre Trump e Putin nos EUA como um grande ganho para o presidente russo. Para Zelensky, este encontro dá a Putin a legitimidade que ele tanto deseja e acaba com os esforços do Ocidente para isolá-lo diplomaticamente, fazendo com que a Rússia pareça menos um agressor e mais um parceiro de negociação indispensável no cenário mundial. Leia mais.

Bombardeios e fome em Gaza

  • Violência continua: Israel bombardeia a Cidade de Gaza; mais 11 pessoas morreram e outras sucumbiram à fome, elevando para 227 as mortes por desnutrição.
  • Hamas no Cairo: líder Khalil Al-Hayya negocia cessar-fogo no Egito enquanto Israel planeja tomar a Cidade de Gaza em outubro.
  • Pressão internacional: chefes de diplomacia exigem entrada irrestrita de ajuda e criticam a meta israelense de dominar Gaza.

EUA impõem sanção a milícia congolesa

  • Punição ao coltan ilegal: o Tesouro dos EUA sancionou a milícia Pareco-FF, a mineradora CDMC e exportadoras de Hong Kong por traficar minerais de Rubaya, área que produz 15 % do coltan mundial.
  • Cortar financiamento: as medidas buscam cortar recursos de grupos armados e apoiar negociações de paz entre Congo e Ruanda, incentivando investimentos no leste. Leia mais (texto em inglês da agência Reuters)

Ex-primeira-dama sul-coreana presa

  • Prisão histórica: Kim Keon Hee foi detida por suspeita de fraude de ações, suborno e tráfico de influência, tornando-se a primeira ex-primeira-dama sul-coreana presa.
  • Família na cadeia: ela se junta ao marido, o ex-presidente Yoon Suk Yeol, já preso; promotores dizem que recebeu joias e propinas, mas a defesa nega. Leia mais.

AfD supera conservadores na Alemanha

  • Percalços políticos: pesquisa Forsa aponta a extrema direita AfD (26%) à frente dos conservadores de Friedrich Merz (24%); analistas culpam uma indicação polêmica para a Suprema Corte e a suspensão de armas a Israel, além da promessa de reduzir imigração, pela queda do chanceler. Leia mais (texto do site Politico, em inglês)

Curiosidade: tubarão-branco em Maine

  • Surpresa no mar: Um possível avistamento de um grande tubarão-branco no estado de Maine, que fica na costa nordeste dos Estados Unidos, levou as autoridades locais a emitir um alerta, noticiou a ABC News. O animal foi visto perto da Ilha de Richmond e das praias da cidade de Scarborough, e os banhistas foram aconselhados a ter cuidado ao entrar no mar.

