Rio Innovation Week começa nesta terça (12) e debate os impactos da IA no mundo

Vivemos uma era de transformações tecnológicas profundas, com a inteligência artificial (IA) já moldando diferentes aspectos da vida. É este o contexto da edição deste ano do Rio Innovation Week (RIW), um dos principais eventos de tecnologia e inovação do País, que vai de hoje até sexta-feira, 15, no Píer Mauá, no Rio de Janeiro. Em pauta, um olhar ético e reflexivo sobre o avanço tecnológico. O Estadão, parceiro de mídia do RIW, fará uma cobertura com programas em vídeo, entrevistas e boletins na Rádio Eldorado.

Fundadora e presidente executiva do Future Today Institute e autora de um relatório anual de tendências que é analisado no mundo todo como um guia para o futuro, Amy conversa com Erick Bretas, CEO da S.A. O Estado de S.Paulo, na quinta-feira, 14, às 11h30. Já Diamandis, fundador da Singularity University que, há mais de 40 anos, tenta entender quais tecnologias vão moldar o mundo, fala às 18h30 sobre o que esperar dessa transformação. Ao Estadão, ele disse que "o mundo será quase irreconhecível em 2038".

Ética

Em uma era em que a tecnologia virou pilar de uma nova guerra fria entre EUA e China, haverá diversas palestras sobre a relação entre ética e IA. O ponto alto será a participação do prêmio Nobel da Paz Denis Mukwege, que terá duas palestras na programação: no dia 14, às 16h e às 17h (bate-papo com a ativista Graça Machel).

Futuro do trabalho

Perderemos nossos empregos para IA ou turbinaremos nossa eficiência? Como trazer a tecnologia para rotinas profissionais? Para discutir esses temas, o evento recebe personalidades como o futurista e fundador da consultoria Signal and Cipher, Ian Beacraft, dias 14 (16h30) e 15 (16h); o especialista em IA e design da Microsoft, John Maeda, dia 13, às 19h ; e o fundador e CEO da consultoria Redding Futures, Neil Redding, dia 14 às 19h30.

IA

E como é impossível não falar com profundidade de IA nesta edição do RIW, dois dos principais nomes do setor estarão na programação: OpenAI e Nvidia. Nicolas Andrade, primeiro funcionário da startup de Sam Altman no Brasil, fala dia 12 às 18h, na esteira do lançamento do GPT-5, sobre os planos da empresa para o País. Já o representante da companhia de Jensen Huang será Marcio Aguiar, diretor da divisão de negócio, que apresentará um panorama da América Latina, no dia 13, às 15h.

Além disso, conversas sobre agentes de IA, pequenos modelos de linguagem (SLMs), tutores educacionais, entre outros temas, estão na programação dos quatro dias de evento. Áreas como saúde, energia, diversidade e artes vão se debruçar sobre os desafios e potenciais da tecnologia.

Experiência imersiva

Além das palestras e debates, o RIW realiza uma experiência tecnológica imersiva no maior navio de guerra em atividade na América Latina e capitânia da Marinha do Brasil: o NAM Atlântico (A140), que tem 203 metros de comprimento, 30 metros de altura e capacidade para até 18 aeronaves.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.