Reino Unido: taxa de desemprego se mantém em 4,7% nos 3 meses até junho e salários avançam 5%

A taxa de desemprego do Reino Unido ficou em 4,7% nos três meses até junho, inalterada em relação ao nível do trimestre até maio, segundo dados publicados nesta terça-feira, 12, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O ONS também informou que o salário semanal médio, excluindo-se bônus, mostrou avanço anual de 5% no trimestre até junho, também repetindo a variação dos três meses até maio.