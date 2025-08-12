Rebeca Andrade anuncia que não competirá mais no solo para cuidar da saúde

A ginasta Rebeca Andrade, atleta brasileira com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos, anunciou nesta terça-feira (12) que não vai mais competir no solo para cuidar da saúde, visando os Jogos de Los Angeles-2028.

Rebeca viveu um momento histórico quando ganhou a medalha de ouro no solo nos Jogos de Paris-2024, ao superar na final a lendária americana Simone Biles, que fez uma reverência à brasileira no pódio e a chamou de "rainha".

"Eu não vou mais fazer solo. O solo é o que causa mais impacto", disse a ginasta ao participar do evento Rio Innovation Week, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro.

"Eu sou uma atleta de 26 anos, com histórico de cinco cirurgias no joelho. Quando a gente entende nossos limites, é muito importante respeitá-los. Eu sei que vocês amam quando eu faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos", acrescentou.

As várias lesões e cirurgias no joelho entre 2015 e 2019 colocaram em risco a carreira de Rebeca, que acabou se tornando uma das melhores ginastas do mundo.

A brasileira conquistou seis medalhas em três participações nos Jogos Olímpicos: duas de ouro, três de prata e uma de bronze, superando os iatistas Robert Scheidt e Torben Grael como os atletas do país que mais vezes subiram ao pódio no maior evento esportivo do mundo.

"Estou cuidando mais da minha saúde física e mental, não estou treinando tão forte (...) Isso é crucial para os próximos anos, temos pelo menos mais uma Olimpíada pela frente", revelou.

Parar de competir no solo "vai me fazer continuar treinando por mais tempo", explicou.

Rebeca Andrade está se preparando para o próximo Mundial de Ginástica Artística, que será disputado de 19 a 25 de outubro em Jacarta, na Indonésia.

