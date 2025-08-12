'Tenho 33 anos e estou em cuidados paliativos, mas a vida continua'

Os médicos chamaram a família de Larissa Gabrielle Moreno da Costa, 33, para se despedir. O cenário era tão grave após uma única sessão de quimioterapia que acreditavam que ela não resistiria.

Aos 31 anos, ela descobriu um câncer agressivo, já com metástase, espalhado por toda a pelve. A VivaBem, ela contou toda a sua jornada até os cuidados paliativos.

'Urinei com sangue'

"Em março de 2023, fiz uma histerectomia [retirada do útero] devido a um mioma no útero. Em setembro, comecei a sentir dores na lombar, que à noite ficavam ainda mais intensas. Tomava medicamentos, mas não resolvia.

Além disso, sentia muito cansaço e uma sudorese noturna significativa. Também tinha dores intensas durante o sexo. Não aguentava a penetração.

Uma manhã, acordei e urinei com sangue. Foi aí que decidi procurar o pronto-atendimento.

'É grave'

Durante o ultrassom abdominal, a profissional disse que meus rins estavam bons —suspeitava de infecção urinária—, mas que havia um problema na pelve: muito líquido e manchas na região. Pediram um ultrassom transvaginal.

Quando o exame começou, senti uma dor muito forte e comecei a sangrar intensamente. A médica ficou assustada. Disse que nunca tinha visto aquilo antes, mas pediu para eu tentar suportar. A atitude e a expressão dela me deixaram desesperada. Ao final, ouvi que o caso era grave e que eu precisava procurar um ginecologista com urgência.

Moro em uma cidade pequena, e encontrar um ginecologista numa sexta-feira à tarde foi difícil. Mas consegui. Ele analisou as imagens e o laudo, e disse para eu deixar para lá. Apenas cauterizou o local para conter o sangramento. Insisti por um exame de imagem, conforme indicado pela médica anterior. Ele relutou, mas acabou solicitando.

Dez dias depois, recebi o resultado: lesão expansiva compatível com neoplasia. Voltei ao mesmo ginecologista. Ele olhou o exame e, sem dizer nada, me encaminhou para outro hospital.

Minha amiga, que me acompanhava, perguntou o que era. Sem delicadeza, ele respondeu: 'É um câncer maligno, com lesões agressivas e metástase. É grave. Procure ajuda com urgência'.

Meu mundo desabou. Comecei a pensar que ia morrer e deixar minha filha, que na época tinha sete anos.

'Até o diafragma estava comprometido'

Na minha cidade, o centro de saúde solicitou uma biópsia e, enquanto esperávamos o resultado, fui encaminhada para um hospital em Mogi das Cruzes. Lá, a médica disse que não tinham os recursos adequados para meu caso e que eu precisava buscar outra instituição.

Foi uma longa batalha para conseguir uma vaga no Hospital de Câncer de Barretos. Recebi o diagnóstico em outubro de 2023, e a vaga só apareceu em 24 de janeiro de 2024.

Fiz todos os exames novamente. Até hoje, os médicos não conseguem identificar a origem do câncer. Alguns acreditam que, pela agressividade, trata-se de um câncer de ovário. Houve até a hipótese de que a histerectomia tenha desencadeado uma reação celular.

Na primeira vez que fui atendida em Barretos, o médico explicou que meu caso era um triste acaso. Um câncer tão agressivo em uma mulher jovem —eu tinha 31 anos— não é comum. Naquela altura, já havia lesões na bexiga, no intestino, no peritônio... até o diafragma estava comprometido.

O plano era passar por cinco sessões de quimioterapia e, depois, fazer uma cirurgia para retirar todos os focos visíveis do câncer. Mas meu corpo tinha outros planos.

'Pode se despedir'

Minha imunidade despencou após a primeira sessão de quimioterapia. Fiz na quinta-feira e, no sábado, fui internada. Peguei uma bactéria no estômago, fui parar na UTI com sepse e fiquei 20 dias internada. Também desenvolvi um edema na perna, que inchou muito.

Entrei imediatamente em cuidados paliativos. Os médicos avisaram minha família e pediram que começássemos a nos despedir. Dei tchau para todos: minha filha, meus pais, amigos...

Após a primeira sessão de quimioterapia, Larissa teve complicações e os médicos acharam que ela não resistiria Imagem: Acervo pessoal

Com uma leve melhora, fui mandada para casa, sem perspectiva de continuar o tratamento. Mas, aos poucos, minha imunidade estabilizou. Quando me recuperei, voltei ao hospital para refazer os exames. Estável, pude retomar a quimioterapia. Estava com dois grandes tumores: um de 14 centímetros, na vagina, e outro de seis centímetros, pressionando o intestino.

Consegui fazer a cirurgia. Em julho de 2024, retiraram toda a doença visível. Cinco dias depois, meu intestino perfurou. Voltei à mesa de cirurgia e passei por uma amputação do reto. Hoje uso uma bolsa de ostomia.

A recuperação foi lenta e dolorosa. Fiz mais três sessões de quimioterapia e retomei a vida o mais normalmente possível. Não sentia mais dor e nem precisava de medicamentos.

'Não há mais cura'

Larissa tem uma boa qualidade de vida com cuidados paliativos Imagem: Acervo pessoal

Em janeiro deste ano, comecei a sentir uma fisgada na lateral do abdome e na coluna. Avisei a equipe médica e fiz uma série de exames. Estava com metástase no pulmão, na coluna, no fígado, no peritônio e em linfonodos próximos.

Não havia mais cirurgia possível, e entrei definitivamente nos cuidados paliativos. Faço quimioterapia para retardar o crescimento dos tumores e, com sorte, estabilizá-los. Não há mais cura.

No começo, ao receber essa notícia, fiquei com raiva do meu corpo. Confiava muito na minha recuperação. Pensava muito na minha filha. Nadei tanto e estava morrendo na praia.

Hoje, lido melhor com tudo isso. Estou em cuidados paliativos, mas a vida continua. Quero aproveitar o máximo possível. Isso não significa que vou morrer agora. Minha qualidade de vida é boa. Só não faço mais planos para um futuro distante. Vivo um dia de cada vez."

Agressivo e silencioso

O câncer de ovário é mais comum em mulheres com mais de 60 anos e muito difícil de diagnosticar precocemente, pois não há exames de prevenção eficazes, explica Glauco Baiocchi, líder do centro de referência de tumores ginecológicos do Hospital A.C.Camargo.

Não há marcadores tumorais confiáveis para rastreamento. Nem o ultrassom é eficiente. Em 75% dos casos, o câncer só é descoberto após os tumores já terem se espalhado.

Glauco Baiocchi

Em alguns casos iniciais, é possível tratar preservando a fertilidade, mantendo um dos ovários e o útero. "Mas, na maioria das vezes, a doença compromete todos os órgãos reprodutivos, exigindo sua retirada e o uso de quimioterapia", afirma Baiocchi.

Esse processo cirúrgico é complexo e demorado: uma operação para remover todos os sinais visíveis da doença pode durar até oito horas. Apesar disso, há boas chances de resposta. Em alguns casos, com mutações genéticas específicas, a paciente pode usar medicação alvo por até três anos, antes de entrar em remissão.

O que são cuidados paliativos

Cuidados paliativos são os cuidados de saúde ativos e integrais prestados à pessoa com doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade de sua vida, segundo o Ministério da Saúde. Podem vir associados ao tratamento com objetivo de cura da doença a fim de auxiliar no manejo dos sintomas de difícil controle e melhorar as condições clínicas do paciente. Um paciente pode, inclusive, ficar anos sob cuidados paliativos.

A transição do cuidado com objetivo de cura para o cuidado que prioriza o conforto e a qualidade de vida é um processo contínuo, e sua dinâmica difere para cada paciente.

Princípios dos cuidados paliativos