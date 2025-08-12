Topo

Putin telefona para Kim, da Coreia do Norte, e discute negociações entre EUA e Rússia, diz Kremlin

12/08/2025 20h25

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo Vladimir Putin conversou por telefone com o líder norte-coreano Kim Jong Un e o atualizou sobre o encontro previsto do líder russo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Alasca nesta semana, disse o Kremlin nesta terça-feira.

Posteriormente, a agência de notícias estatal da Coreia do Norte, KCNA, também relatou o telefonema entre os dois líderes, mas sem mencionar a reunião agendada para sexta-feira entre Putin e Trump.

Kim e Putin discutiram o desenvolvimento dos laços entre os países sob um acordo de parceria estratégica assinado no ano passado "confirmando sua vontade de fortalecer a cooperação no futuro", disse a KCNA.

Putin expressou seu apreço pela ajuda da Coreia do Norte na "libertação" da região de Kursk, no oeste da Rússia, na guerra contra a Ucrânia, e pela "bravura, heroísmo e espírito de abnegação demonstrados pelo pessoal de serviço do Exército Popular Coreano".

A Coreia do Norte enviou mais de 10.000 soldados para apoiar a campanha da Rússia no oeste do país no conflito com a Ucrânia e há sinais de que esteja planejando outro envio, segundo avaliação da inteligência sul-coreana.

(Reportagem da Reuters, Jack Kim)

