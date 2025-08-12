Sidney Oliveira, da Ultrafarma, é preso em operação do MPSP

O empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, é um dos três alvos de mandados de prisão temporária de uma operação contra suspeitos de favorecer empresas do setor de varejo em troca de vantagens indevidas em São Paulo.

O que aconteceu

Sidney faria parte de um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários do Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fazenda e SP. A informação foi confirmada pelo UOL com o Ministério Público de São Paulo, responsável pela operação. O UOL tenta contato com a defesa do empresário.

Um fiscal de tributos da Secretaria da Fazenda de São Paulo também está entre os presos. A suspeita é de que ele manipulasse processos administrativos, facilitando a quitação de créditos tributários a empresas em troca de propinas pagas mensalmente, informou o Ministério Público de São Paulo.

Fiscal - que seria o principal operador do esquema - teria recebido mais de R$ 1 bilhão em propina por uma empresa registrada no nome da mãe dele. O nome do fiscal e dos terceiro alvo de mandado de prisão, que também seria empresário, não foram divulgados.

Os investigados podem responder por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O UOL buscou a Secretaria da Fazenda de São Paulo para saber se o fiscal já era investigado ou foi afastado do cargo. O espaço será atualizado se houver posicionamento.