Premiê israelense diz que 'vai autorizar' habitantes de Gaza a emigrarem para o exterior

12/08/2025 15h13

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse, nesta terça-feira (12), que seu país permitirá que os palestinos saiam da Faixa de Gaza, enquanto o exército se prepara para uma ofensiva mais ampla no território.

Perguntado durante uma entrevista ao canal de TV internacional I24 News sobre a possível emigração de habitantes de Gaza para o exterior, Netanyahu avaliou que "isto ocorre em todos os conflitos".

"Nós os autorizaremos, durante e depois dos combates", afirmou Netanyahu.

